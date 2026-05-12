МИД: ЕС споткнулся о Грузию при попытках изоляции России
Евросоюз в попытках изолировать Россию неожиданно «споткнулся» о Грузию, где возобладал прагматизм с опорой на коренные интересы страны и ее народа, заявил директор 4-го департамента стран СНГ МИД Михаил Калугин.
«В своей политике по изоляции России ЕС споткнулся и о Грузию. Более того, выкручивание еэсовцами рук грузинским властям и бесцеремонное вмешательство в дела республики привели к неожиданному для Брюсселя результату. В Тбилиси возобладал еще больший прагматизм с опорой на коренные интересы страны и ее народа», – сказал Калугин.
Он также подчеркнул, что Россия готова развивать сотрудничество с Грузией и решать практические вопросы в конструктивном ключе. Калугин добавил, что Москва увеличила срок безвизового пребывания для грузинских водителей, осуществляющих международные перевозки. На данный момент дипломатические отношения между Россией и Грузией разорваны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинские власти публично признали требования Запада об открытии второго фронта против России.
В ответ на критику Евросоюза российский МИД привел цифры об успешном экономическом росте республики.