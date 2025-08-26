У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.10 комментариев
Грузия пригрозила Западу обнародовать записи переговоров об открытии «второго фронта»
Грузия в случае продолжения ее шантажа пригрозила обнародовать доказательства требований Запада открыть «второй фронт» против России, которые выдвигались после начала СВО, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Существуют соответствующие доказательства, которые при необходимости будут обнародованы», – заявил журналистам мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе.
«В кабинете тогдашнего премьер-министра (Ираклия Гарибашвили) были прямые угрозы, шантаж и оскорбления, чтобы мы открыли «второй фронт». Нам обещали помочь во всем, обеспечить соответствующей техникой и так далее. Есть доказательства всего этого, и если понадобится, обязательно будем действовать», – сказал он.
При этом Каха Каладзе подчеркнул, что, «исходя из интересов страны, лучше все останется, как есть».
По его словам, европейская бюрократия, которая грозит Грузии отменить «безвиз», «поступает по отношению к Грузии, самой лучшей из всех стран-кандидатов на вступление в ЕС, несправедливо».
«Откроете с нами переговоры о вступлении в Евросоюз? Сегодня же мы готовы! Хотите принять нас в Евросоюз? Мы готовы!», – так ответил столичный градоначальник на упреки Брюсселя в «отступлении от евроатлантического курса».
Он считает, что европейская бюрократия «шантажирует вопросом «безвиза» Грузию».
«Проиграете, потому что ваша местная агентура обречена на поражение – она радикальная, она – зло», – сказал Каха Каладзе.
По его словам, все последние критические резолюции и заявления европейских чиновников по отношению к Грузии «основаны на лжи».
«Мы, конечно же, хотим либеральный визовой режим, но не отступим от защиты национальных интересов Грузии», – сказал Каха Каладзе.
Брюссель, в частности, требует от Тбилиси отменить законы о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) и прозрачности иностранного финансирования.
