ВСУ впервые использовали американский ударный дрон Hornet при атаке Донецка
При атаке на гражданские объекты в Донецке зафиксировано применение ВСУ нового американского БПЛА самолетного типа с дальностью до 145 километров.
Замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник рассказал, что украинские военные впервые применили новый ударный БПЛА самолетного типа при атаке на Донецк, передает РИА «Новости».
По его словам, речь идет о беспилотнике, предположительно известном как Hornet, фрагменты которого были обнаружены на месте обстрела гражданских объектов в понедельник. В ходе атаки были повреждены жилой дом, линия электропередачи и производственное помещение.
Садовник отметил, что данный тип БПЛА способен поражать цели на расстоянии до 145 километров и переносить до пяти килограммов полезной нагрузки. Особенностью конструкции дрона является наличие киля, руля поворота и толкающего винта на хвосте. Беспилотник оснащен спутниковой навигацией и может выполнять автономные маршруты.
Эксперт добавил, что обломки дрона подтверждают его принадлежность американской компании Swift Beat LLC, которая занимается разработкой новых беспилотных систем для Украины. Он уточнил, что ранее этот тип дронов уже был замечен при использовании ВСУ в Запорожской области.
В июле прошлого года Владимир Зеленский сообщил о подписании соглашения с компанией Swift Beat на производство различных типов дронов, включая дальнобойные ударные БПЛА.
