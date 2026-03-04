Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида

Трамп заявил о готовности использовать испанские базы вопреки запрету Мадрида

Tекст: Мария Иванова

Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем жестко раскритиковал союзников за нежелание вступать в конфликт с Ираном, пишет Politico.

Глава Белого дома выразил особое недовольство действиями Лондона и Мадрида, которые отказались предоставить полную поддержку.

«Испания ведет себя очень, очень несговорчиво, как и Британия. Второе шокирует, но сейчас не эпоха Черчилля. Соединенное Королевство ведет себя крайне несговорчиво», – заявил Трамп.

Британский премьер Кир Стармер ранее выступил против смены власти в Иране с воздуха, разрешив использовать базы лишь для ограниченных оборонительных задач. Мадрид пошел еще дальше, полностью запретив Вашингтону задействовать свои объекты в регионе для ударов по Тегерану.

Американский лидер в ответ дал понять, что Вашингтон способен проигнорировать суверенное решение испанских властей. Он отметил, что американские силы могут просто прилететь и использовать необходимую инфраструктуру, и никто не сможет им этого запретить.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал действия США и Израиля, назвав борьбу с иранскими властями важной для безопасности Европы. Берлин также пытается убедить испанских партнеров увеличить расходы на оборону в рамках обязательств перед НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Испании не разрешило использовать свои военные базы американским силам.

Решение президента США нанести удар по Ирану усугубило разногласия внутри Евросоюза.

Лидеры европейских стран открестились от участия в атаке.