Россия и Иран подписали новые соглашения о стратегическом партнерстве

Tекст: Елизавета Шишкова

Заседание Российско-Иранской межправкомиссии прошло под председательством главы Минэнерго России Сергея Цивилева и министра нефти Ирана Мохсена Пакнежада, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Цивилев отметил рост двустороннего товарооборота на 13% за 11 месяцев прошлого года. В числе ключевых тем заседания стало сотрудничество в энергетике, особенно в мирном атоме. «Продолжается строительство второго и третьего энергоблока АЭС «Бушер». Также мы прорабатываем строительство еще нескольких блоков большой и малой мощности на территории Ирана. Для этого у нас создана совместная рабочая группа, которая через три месяца должна предоставить на утверждение свои предложения», – заявил Цивилев.

Стороны подчеркнули взаимную заинтересованность в импорте газа из России, отметив близость к завершению переговоров. Значительное продвижение отмечено в проекте строительства Международного транспортного коридора «Север – Юг», окончательное соглашение по которому планируется подписать 1 апреля в России. Уже сейчас по коридору осуществляется поставка продукции на территорию Ирана.

Обсуждались также вопросы в сферах образования, сельского хозяйства и космоса. Цивилев сообщил о быстром развитии совместных программ по освоению космоса и выразил соболезнования народу Ирана в связи с недавними трагическими событиями.

В завершение стороны подписали итоговый протокол заседания, а также меморандумы о взаимопонимании в сферах аккредитации, технического регулирования, занятости и нефтяной промышленности.