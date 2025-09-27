Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.0 комментариев
Иран передал России 34 км земли для строительства железной дороги
Министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек сообщила, что около 34 километров земли передано российской компании для строительства железной дороги Решт – Астара.
Иран передал России участок протяженностью 34 км для строительства железной дороги Решт – Астара в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг», передает РИА «Новости».
По словам министра дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек, это позволит российской компании начать строительные работы на выделенной территории.
Министр сообщила, что на данный момент для строительства 162-километрового участка железной дороги выкуплено примерно половина необходимых земель. Она подчеркнула, что иранская сторона прилагает усилия, чтобы завершить выкуп всех земель до конца текущего иранского календарного года, то есть до третьей декады марта 2026 года.
Проект железной дороги Решт – Астара является частью международного транспортного коридора, который соединяет Россию, Иран, Индию и другие страны, обеспечивая важный маршрут для перевозки грузов между Севером и Югом.
Россия и Иран договорились о совместном строительстве атомной электростанции «Хормоз». Общая стоимость проекта составит 25 млрд долларов. На территории площадью 500 га планируется разместить четыре энергоблока.