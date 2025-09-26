Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Россия и Иран подписали соглашение о строительстве АЭС «Хормоз»
Россия и Иран договорились о совместном строительстве АЭС «Хормоз» стоимостью 25 млрд долларов, на территории площадью 500 гектаров появятся четыре энергоблока.
Россия и Иран заключили соглашение на сумму 25 млрд долларов о строительстве атомной электростанции «Хормоз» в провинции Хормозган, передает ТАСС.
Подписи под документом поставили представитель АО «Росатом энергетические проекты» Дмитрий Шиганов и представитель Iran Hormoz Насер Мансур Шарифлу.
Планируется, что станция будет состоять из четырех энергоблоков. Для строительства выделен участок площадью 500 гектаров.
Агентство IRNA опубликовало кадры церемонии подписания соглашения между сторонами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва выразила готовность поддержать восстановление иранских мирных ядерных объектов после израильских ударов. Россия имеет успешный опыт работы на АЭС «Бушер».