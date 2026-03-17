Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.
ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Тегеране командира «Басидж» Солеймани
ВВС Израиля заявили об убийстве в Тегеране главы иранского ополчения Солеймани
В Тегеране в результате авиаудара был ликвидирован командир иранских сил «Басидж» Гулямреза Солеймани, сыгравший ключевую роль в подавлении недавних протестов, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Армия обороны Израиля объявила об убийстве Гулямрезы Солеймани, передает РИА «Новости».
В пресс-службе ведомства уточнили детали операции: «Вчера ВВС Израиля, действуя на основании разведывательных данных ЦАХАЛ, нанесли удар и ликвидировали Гулямрезу Солеймани, который в течение последних шести лет командовал подразделением «Басидж».
Израильские военные подчеркнули значительную роль погибшего командира в жестком подавлении недавних протестных акций в исламской республике. Официальные представители Тегерана на данный момент никак не прокомментировали сообщения о гибели высокопоставленного силовика.
Эскалация конфликта началась 28 февраля, когда американские и израильские силы приступили к нанесению ударов по иранской территории. В ответ Тегеран атакует военные объекты США на Ближнем Востоке и цели в Израиле.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия объявила о начале масштабных ударов по иранской инфраструктуре в Тегеране.
ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по командным центрам и крупному комплексу ополчения «Басидж».
Госдепартамент США официально объявил награду за сведения о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции.