Заочно арестован бывший журналист «Коммерсанта» Соловьев

В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?
СУд Москвы заочно арестовал экс-журналиста «Коммерсанта» Владимира Соловьева
Савеловский суд Москвы заочно арестовал бывшего журналиста газеты «Коммерсант» Владимира Соловьева, ему предъявлено обвинение в участии в деятельности нежелательной организации. В суде ТАСС уточнили, что Соловьеву инкриминируется участие в работе структуры, признанной в России нежелательной.
Суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста, поскольку обвиняемый не находится на территории страны. Дальнейшие детали дела в суде не раскрыли.
Ранее в базе МВД России появилась информация о розыске главного редактора «Медузы» (иноагент и нежелательная организация) Ивана Колпакова.
До этого основательницу издания Галину Тимченко (иноагент) Черемушкинский райсуд Москвы приговорил заочно к пяти годам лишения свободы.
А год назад журналист Роман Анин* (признан в РФ иноагентом) получил восемь с половиной лет колонии за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, также ему запрещено администрировать блоги на три года.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом