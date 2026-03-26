Заочно арестован бывший журналист «Коммерсанта» Соловьев

СУд Москвы заочно арестовал экс-журналиста «Коммерсанта» Владимира Соловьева

Tекст: Тимур Шайдуллин

Савеловский суд Москвы заочно арестовал бывшего журналиста газеты «Коммерсант» Владимира Соловьева, ему предъявлено обвинение в участии в деятельности нежелательной организации. В суде ТАСС уточнили, что Соловьеву инкриминируется участие в работе структуры, признанной в России нежелательной.

Суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста, поскольку обвиняемый не находится на территории страны. Дальнейшие детали дела в суде не раскрыли.

Ранее в базе МВД России появилась информация о розыске главного редактора «Медузы» (иноагент и нежелательная организация) Ивана Колпакова.

До этого основательницу издания Галину Тимченко (иноагент) Черемушкинский райсуд Москвы приговорил заочно к пяти годам лишения свободы.

А год назад журналист Роман Анин* (признан в РФ иноагентом) получил восемь с половиной лет колонии за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, также ему запрещено администрировать блоги на три года.



