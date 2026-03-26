    Проклятие Украины сработало в самой антироссийской стране ЕС
    Потанин сравнил экономику России с дубом в грозу
    Президент Литвы назвал цель упавшего на юге страны украинского дрона
    Энтомолог обвинил СССР в распространении энцефалитного клеща
    Путин предостерег от «проедания» дополнительных доходов от роста цен на нефть
    Путин заявил о сохранении макроэкономической стабильности в России
    Путин назвал важным сотрудничество государства и бизнеса на фоне стресса на мировых рынках
    Путин дал старт строительству нового здания НЦ «Россия» в Москве
    Трамп обвинил Украину в попытке повлиять на выборы в США
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская свобода как шаг в пропасть

    Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    26 марта 2026, 17:28 • Новости дня

    Заочно арестован бывший журналист «Коммерсанта» Соловьев

    СУд Москвы заочно арестовал экс-журналиста «Коммерсанта» Владимира Соловьева

    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший журналист издания «Коммерсант» Владимир Соловьев заочно арестован по обвинению в участии в деятельности иностранной нежелательной организации, сообщили в московском суде.

    Савеловский суд Москвы заочно арестовал бывшего журналиста газеты «Коммерсант» Владимира Соловьева, ему предъявлено обвинение в участии в деятельности нежелательной организации. В суде ТАСС уточнили, что Соловьеву инкриминируется участие в работе структуры, признанной в России нежелательной.

    Суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста, поскольку обвиняемый не находится на территории страны. Дальнейшие детали дела в суде не раскрыли.

    Ранее в базе МВД России появилась информация о розыске главного редактора «Медузы» (иноагент и нежелательная организация) Ивана Колпакова.

    До этого основательницу издания Галину Тимченко (иноагент) Черемушкинский райсуд Москвы приговорил заочно к пяти годам лишения свободы.

    А год назад журналист Роман Анин* (признан в РФ иноагентом) получил восемь с половиной лет колонии за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, также ему запрещено администрировать блоги на три года.


    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    26 марта 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин дал старт строительству нового здания НЦ «Россия» в Москве
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве стартовало возведение нового здания Национального центра «Россия», где будут представлены ключевые достижения страны в экономике и социальной сфере, начало возведения объекта запустил глава государства.

    Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки капсулы в основание нового здания Национального центра «Россия» в Москве. Она прошла по видео-конференц-связи, сообщает РИА «Новости». Новый центр станет современным выставочным пространством, где будут представлены главные достижения российского общества, экономики и социальной сферы.

    Глава государства дал команду на начало работ, после чего машинист башенного крана Максим Гриценко с помощью дистанционного пульта поднял капсулу и заложил ее в основание строящегося центра.

    Национальный центр «Россия» – масштабный выставочно-образовательный проект, реализуемый по поручению президента РФ и призванный стать ключевой площадкой для демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности и сохранения наследия выставки-форума «Россия». Комплекс возводится в деловом центре «Москва-Сити» на территории бывшего «Экспоцентра», его открытие запланировано на 4 ноября 2029 года, а стоимость строительства оценивается в 80 млрд рублей. Архитектурная концепция разработана бюро «АМ Атриум» и отражает символику и ценности России.

    Общая площадь центра превысит 205 тыс. кв. м: здесь разместятся выставочные пространства, трансформируемый концертный зал на 3500 мест, медиацентры, общественные зоны и парк. Комплекс сможет одновременно принимать до 20 тыс. посетителей и будет ориентирован прежде всего на молодежь и детей. Проект реализуется с применением передовых строительных и цифровых технологий, включая информационное моделирование, инновационные материалы и автоматизированные системы управления, что позволит создать современное многофункциональное пространство для проведения мероприятий, образовательных программ и культурных инициатив.

    Ранее Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проходит 35-й съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В своем выступлении он отметил важность тесного сотрудничества государства и бизнеса.

    Также Путин предостерег от проедания доходов на фоне роста цен на нефть и подчеркнул, что необходимо сохранять благоразумие в условиях нестабильности рынков.


    26 марта 2026, 09:42 • Новости дня
    Песков объяснил отключение мобильного интернета в Москве

    Песков объяснил отключение мобильного интернета в Москве работой спецслужб

    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал недавние проблемы с доступом к мобильному интернету в Москве, связав отключение с работой спецслужб.

    Российские спецслужбы выполняют свои функции и принимают необходимые меры для нейтрализации угроз, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Его комментарий прозвучал в ответ на вопрос журналиста Life Александра Юнашева о том, связано ли восстановление мобильного интернета в Москве с исчезновением какой-либо угрозы.

    Песков подчеркнул: «Спецслужбы выполняют свои функции. Они принимают те меры, которые необходимы для купирования тех или иных угроз. Какие угрозы сейчас актуальны, а какие нет – это прерогатива спецслужб».

    Он также добавил, что подобные вопросы должны адресоваться напрямую спецслужбам, а не пресс-службе Кремля. Ранее пользователи в Москве сообщали о нестабильной работе мобильного интернета в ряде районов столицы. Операторы мобильной связи уведомляли абонентов о возможном ограничении мобильного интернета в целях обеспечения мер безопасности.

    Абоненты получали сообщения, что «возможны временные ограничения в работе мобильного интернета», при этом оставались доступны сайты и сервисы из «белого списка», голосовая связь и СМС.

    Песков заявил о необходимости временных ограничений мобильной связи в Москве ради защиты граждан от все более технологичных угроз со стороны Киева.

    Между тем, операторы мобильной связи в Москве начали рассылку сообщений о полном восстановлении работы мобильного интернета после недавних ограничений.

    26 марта 2026, 16:49 • Видео
    Унижения Зеленского продолжаются

    Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    26 марта 2026, 00:47 • Новости дня
    Житель Подмосковья пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Житель подмосковного селя Кленово пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Сбит ещё один вражеский беспилотник. По предварительной информации, его обломки упали в районе села Кленово, в результате чего в частном доме возник пожар, пострадал один человек», – написал он.

    Столичный градоначальник уточнил, что на месте работают городские экстренные службы, пострадавшему оказывают необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщал в среду, что с начала суток силы ПВО сбили 11 дронов на подлете к городу. Аэропорт Шереметьево после 22.00 стал принимать и выпускать рейсы по согласованию. К такому же режиму работы перешел аэропорт Внуково.


    25 марта 2026, 18:30 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении трех БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил мэр Москвы в Max.

    Днем в среду Собянин сообщал о двух летевших к столице дронах. До этого силы ПВО сбили 11 дронов на подлете к Москве.

    25 марта 2026, 20:48 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 91 украинского БПЛА за семь часов

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение семи часов российские системы ПВО уничтожили девяносто один украинский беспилотник над областями в центральной и северо-западной части страны.

    Как передает ТАСС, в Министерстве обороны России сообщили, что 25 марта с 13:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили девяносто один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

    БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Тульской областей и Московского региона.

    В Минобороны подчеркнули, что атаки были отражены в течение короткого промежутка времени, и все цели были своевременно обнаружены и уничтожены. Подробности о возможных повреждениях или пострадавших не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы.

    Дежурные средства противовоздушной обороны в первой половине дня среды поразили 85 украинских дронов над территорией России. Беспилотные летательные аппараты, направлявшиеся к российской столице, уничтожены.

    25 марта 2026, 19:44 • Новости дня
    Собянин сообщил о еще четырех сбитых ПВО Москвы беспилотниках

    Tекст: Денис Тельманов

    Еще четыре беспилотника были уничтожены на подлете к Москве, а число сбитых за сутки достигло двадцати.

    Система противовоздушной обороны отразила атаку еще четырех беспилотников, летевших на российскую столицу, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Max.

    В сообщении отмечается: «Отражена атака еще четырех беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Общее количество сбитых беспилотных летательных аппаратов с начала суток составило двадцать. По данным оперативных служб, никаких сведений о пострадавших или разрушениях на этот час не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы.

    Дежурные средства противовоздушной обороны в первой половине дня в среду поразили 85 украинских дронов над Россией.

    25 марта 2026, 22:20 • Новости дня
    Аэропорт Шереметьево стал принимать и выпускать рейсы по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале ведомства о том, что аэропорт Шереметьево принимает и выпускает авиарейсы по согласованию.

    «Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов.

    Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Напомним, ранее в этот день Росавиация сообщила, что Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО Минобороны уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы, а к вечеру среды еще четыре. Дежурные средства ПВО в первой половине дня в среду поразили 85 украинских дронов над Россией.

    26 марта 2026, 12:00 • Новости дня
    На подлете к Москве с начала суток сбито 24 беспилотника
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На подлете к Москве с начала суток сбито 24 беспилотных летательных аппарата, обломки которых уже обследуют специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Max о сбитых еще шести беспилотниках, летевших к городу. Сначала были уничтожены два аппарата, а следом силы ПВО Минобороны уничтожили еще четыре беспилотника, также направлявшихся к Москве. Все обломки тщательно обследуются на предмет возможной опасности.

    В общей сложности, по информации мэра, с начала суток сбиты 24 беспилотника, пытавшихся приблизиться к столице. Для сравнения, накануне было уничтожено 28 таких аппаратов.

    Ранее система противовоздушной обороны Минобороны отразила атаку четырех беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве.

    До этого силами ПВО Минобороны уничтожено 14 беспилотников, летевших в Москве.

    25 марта 2026, 23:25 • Новости дня
    Средствами ПВО на подлете к Москве уничтожены три дрона

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще три дрона вечером среды уничтожены на подлете к столице средствами ПВО, написал мэр города Сергей Собянин в Max-канале.

    «Уничтожены три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил мэр.

    Напомним, до этого Собянин проинформировал о ликвидации четырех летевших на Москву дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщал днем, что с начала суток силы ПВО сбили 11 дронов на подлете к городу. Аэропорт Шереметьево после 22.00 стал принимать и выпускать рейсы по согласованию. К такому же режиму работы перешел аэропорт Внуково.


    25 марта 2026, 22:46 • Новости дня
    Средства ПВО ликвидировали четыре летевших на Москву дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером среды силы ПВО уничтожили в течение 15 минут четыре дрона ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал мэр в 22.30.

    Менее чем через 15 минут Собянин добавил, что еще два дрона были ликвидированы на подлете к столице.

    Напомним, в течение среды силы ПВО уничтожали вражеские дроны на подступах к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил, что с начала суток силы ПВО сбили 11 дронов на подлете к городу. В этой связи аэропорт Шереметьево после 22.00 стал принимать и выпускать рейсы по согласованию.

    Дежурные средства ПВО в первой половине дня в среду поразили 85 украинских дронов над Россией.


    26 марта 2026, 04:50 • Новости дня
    Два дрона ВСУ сбиты силами ПВО на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Два украинских дрона, направлявшиеся к Москве, были уничтожены силами ПВО, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин в 4.31.

    «Сбиты два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    С полуночи к моменту вышеуказанного сообщения силы ПВО ликвидировали семь украинских дронов, направлявшихся к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Шереметьево после 22.00 стал принимать и выпускать рейсы по согласованию. К такому же режиму работы перешел аэропорт Внуково. Житель Подмосковья пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ в ночь на четверг.


    26 марта 2026, 02:53 • Новости дня
    Собянин сообщил о четырех сбитых дронах ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Силами ПВО уничтожены четыре дрона ВСУ, направлявшихся к Москве в ночь на четверг, сообщил в Max-канале мэр столицы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 2.46.

    Через час Собянин сообщил о еще трех дронах, сбитых на пути к городу.

    «Уничтожены ещё три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – добавил мэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Шереметьево после 22.00 стал принимать и выпускать рейсы по согласованию. К такому же режиму работы перешел аэропорт Внуково. Житель Подмосковья пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ в ночь на четверг.


    26 марта 2026, 13:12 • Новости дня
    В центре Москвы частично перекрыли движение

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На нескольких участках в центральной части российской столицы перекрыто движение, сообщили в департаменте транспорта города в четверг.

    Движение временно закрыли на Большом Каменном мосту, на Малом Каменном мосту, на улице Серафимовича, указал департамент, передает РИА «Новости».

    Также движения нет у дома номер 4 на Можайском шоссе.

    Ранее в марте движение транспорта полностью перекрывали на участках Московского проспекта, Конного и Крестьянского переулков и в других местах во время празднования Ураза-байрам.

    26 марта 2026, 04:27 • Новости дня
    Аэропорт Домодедово стал принимать и выпускать рейсы по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Московский аэропорт Домодедово перешел на ограниченный режим работы, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани», – написал он.

    В Росавиации напомнили о возможности корректировки расписания рейсов и призвали проверять статус рейса на онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Шереметьево после 22.00 стал принимать и выпускать рейсы по согласованию. К такому же режиму работы перешел аэропорт Внуково. Житель Подмосковья пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ в ночь на четверг.

    26 марта 2026, 11:44 • Новости дня
    Отражена атака на Москву четырех беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Система противовоздушной обороны Минобороны успешно отразила атаку четырех беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Max, четыре беспилотных летательных аппарата были ликвидированы системой ПВО, после падения обломков на место происшествия оперативно прибыли специалисты экстренных служб для оценки ситуации и устранения возможных последствий.

    Минобороны уничтожило 14 беспилотников при отражении атаки силами ПВО на Москву.

    Житель села Кленово в Подмосковье пострадал при пожаре, возникшем из-за сбитого дрона ВСУ.

    Генсек НАТО назвал Россию главной угрозой для альянса
    Орбан потребовал от Зеленского отозвать агентов спецслужб из Венгрии
    Литва возглавила рейтинг НАТО по росту военных расходов
    В Польше побит исторический рекорд стоимости дизтоплива
    В Израиле сообщили о гибели командующего ВМС Ирана
    МОК запретил трансгендерам выступать в женских соревнованиях
    Москвичи рассказали о жизни в условиях ограничений работы интернета из-за угрозы БПЛА

    «Почта России» получит сверхспособности

    Минцифры подготовило законопроект о масштабной поддержке «Почты России» в надежде вывести ее из тотальной убыточности. С одной стороны, власти наделяют предприятие сверхспособностями, например, монопольным правом на посылки до 20 кг. С другой стороны, расчищают рынок от конкурентов, делая сильнее маркетплейсов. Что из этого получится? Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    В Европе началась битва за топливо

    Cерию срочных мер принимают страны Евросоюза в целях борьбы с резким ростом цен на все виды топлива. Происходящее сопровождается и политическими скандалами, и давлением на нефтяные концерны, и борьбой со спекулянтами, и даже противостоянием стран внутри ЕС. И это притом что перед нами, похоже, только начало настоящего кризиса. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

