Суд приговорил журналиста Анина за фейки о ВС России

Дорогомиловский суд заочно приговорил журналиста Анина к восьми с половиной годам колонии за фейки о ВС России

Tекст: Мария Иванова

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор главному редактору интернет-издания «Важные истории» (признано в РФ СМИ-иноагентом) Роману Анину, признанному в России иноагентом, передает ТАСС. Суд заочно назначил ему наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы за распространение ложной информации о Вооруженных силах России. Кроме того, Анину запрещено администрировать блоги в течение трех лет.

Аналогичный приговор был вынесен бывшей журналистке издания Екатерине Фоминой, также признанной виновной в распространении ложной информации о ВС РФ. Обвинение запросило для Фоминой восемь с половиной лет колонии заочно, ей также запрещено администрирование блогов на три года.

Гособвинитель заявлял, что Анин и Фомина действовали из политической ненависти, что стало причиной заочного ареста. В июле 2022 года Фомина вышла на связь с ефрейтором Даниилом Фролкиным, которому обещала политическое убежище в одной из стран НАТО в обмен на интервью о действиях российских военных.

Фролкин впоследствии был приговорен Хабаровским гарнизонным военным судом к пяти с половиной годам условно за распространение ложной информации о ВС РФ. Обвинение против Анина и Фоминой обусловлено тем, что их действия, по мнению суда, угрожали общественной безопасности и способствовали дестабилизации политической ситуации в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал главного редактора интернет-издания «Важные истории» Романа Анина* по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС России.

Также журналистку портала «Важные истории» Екатерину Фомину арестовали заочно по аналогичному делу о распространении заведомо ложных данных о российской армии.