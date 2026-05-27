УАЗ впервые показал обновленный «Патриот»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Группа «Соллерс» опубликовала в соцсетях видеоролик, посвященный обновленному УАЗ «Патриот», пишет «Газета.ru».

В ролике автозавод впервые показал облик рестайлингового внедорожника. Основные изменения коснулись передней части: автомобиль получил светодиодную оптику, а в салоне появился обновленный руль. На дороги России новая версия «Патриота», а также обновленные «Профи» и «Пикап» должны выйти уже этой осенью.

О технических доработках рассказал ведущий инженер-конструктор Центра продуктового развития «Соллерс» Ранис Якупов, который занимался компоновкой светотехники, тоннеля пола, коробки передач и двигателя. «Мы с коллегами разрабатывали новый тоннель пола с учетом всех архитектурных требований, благодаря чему мы улучшили посадку и эргономику автомобиля», – отметил Якупов. По словам инженера, обновленный внедорожник станет не только современнее внешне, но и заметно удобнее для водителя и пассажиров.

Ранее на УАЗе сообщили, что в рамках рестайлинга «Патриот» получит ряд опций, ранее недоступных для этой модели. Речь идет не о радикально инновационных, а о актуальных и востребованных решениях, среди которых электромеханическая раздаточная коробка с управлением шайбой, мультифункциональное рулевое колесо и несколько USB-входов разной конфигурации, включая USB-C. Также на предприятии подчеркнули, что в будущем планируют предложить покупателям девятидюймовую мультимедийную систему.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба УАЗа официально подтвердила завершение выпуска автомобилей с двигателями экологического класса «Евро-2».

Ранее представители компании Sollers, владеющей УАЗом, отметили работу по переходу на альтернативных поставщиков и развитию производственной базы после критики качества машин для СВО.

Позже на предприятии в Елабуге стартовало серийное производство новых минивэнов Sollers SP7 по технологии полного цикла с постепенным расширением доли локальных компонентов.