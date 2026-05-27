В Красноярске начали расследовать смерть подростка после последнего звонка

СК Красноярска начал расследовать смерть подростка после последнего звонка

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Красноярске возбудили дело после смерти 16-летнего подростка после последнего звонка, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, 26 мая на парковке на улице Матросова, возвращавшемуся со школьных торжеств подростку внезапно стало плохо. На место сразу вызвали скорую помощь, однако, несмотря на действия медиков, юноша умер в машине скорой помощи.

Следователи установили, что подросток страдал хроническим заболеванием. Сейчас, как уточнили в СК, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, продолжается сбор материалов и выяснение всех обстоятельств произошедшего.

