Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.
Криптоблогер Битмама стала фигуранткой дела о теневом банкинге
Ранее осужденная за мошенничество на семь лет криптоблогер Валерия Федякина, известная в криптокругах как Битмама, стала фигуранткой дела о теневом банкинге, сообщил РИА «Новости» участник процесса.
По его словам, блогеру вменяется участие в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы.
Собеседник агентства уточнил, что оборот по предполагаемой незаконной деятельности Федякиной превышает 4 млрд рублей. Следствие направило в суд ходатайство о ее аресте, несмотря на то что сейчас Битмама уже находится в СИЗО в ожидании решения Мосгорсуда по делу о мошенничестве. Следователи считают новую меру необходимой, чтобы обеспечить ее пребывание в СИЗО по месту проведения следственных действий.
Ранее по этому делу был арестован инвестор Гагик Гулакян. Именно после его обращения в правоохранительные органы в сентябре 2023 года было возбуждено дело против Федякиной. В июне 2025 года Пресненский суд Москвы приговорил ее к семи годам колонии и взыскал 2,2 млрд рублей, однако блогер вины не признала, заявляя, что сама стала жертвой мошенников. Приговор обжалован, и Мосгорсуд продолжит рассмотрение апелляции 28 мая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд оставил под стражей предпринимателя Гагика Гулакяна, выступающего потерпевшим по делу криптоблогера Валерии Федякиной. Ранее сообщалось, что Гулакян вместе с сообщниками получил свыше 4 млрд рублей дохода на теневых операциях с цифровыми активами.