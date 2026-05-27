Россия предупредила Армению о риске приостановки поставок газа и нефтепродуктов
Россия через посольство в Ереване передала армянской стороне информацию о возможных последствиях вступления Армении в Евросоюз, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, дипломатическое представительство вручило адресатам письмо министра энергетики Сергея Цивилева, передает РИА «Новости».
«Посольство России официально передало письмо министра энергетики Сергея Цивилева в адрес Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения, информирующее о том, что в случае продолжения процесса вступления в ЕС российская сторона приостановит или денонсирует в одностороннем порядке Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2 декабря 2013 года», – сказала Захарова.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал несовместимыми интеграцию Армении с ЕС и ЕАЭС.
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев указал премьер-министру Армении Николу Пашиняну на то, что если Армения продолжит свой курс сближения с ЕС, оставаться членом ЕАЭС не получится, а значит и за газ придется платить по цене для Европы.