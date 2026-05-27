Туск: Оборонный трактат Лондона и Варшавы направлен против России

Tекст: Валерия Городецкая

Церемония подписания пакта между премьером Польши Дональдом Туском и британским премьером Киром Стармером состоялась в подземном бункере Королевских ВВС в Аксбридже, передает ТАСС. Документ включает пункт о взаимной защите и открыто направлен против Москвы.

«То, что было ключевым для нас, содержится в одном из первых положений этого соглашения – обе стороны подчеркивают, что осознают: стратегической угрозой, в том числе долгосрочной, для Польши, Великобритании и НАТО является Россия, и поэтому наше сотрудничество – как британо-польское, так и в рамках НАТО – должно, в соответствии с духом этого договора, быть сосредоточено на обеспечении безопасности Польши и других государств перед лицом российской угрозы», – заявил Туск.

Польский политик назвал такие формулировки значительным политическим переломом. Он пояснил, что Варшава выстраивает двусторонние союзы для получения немедленной помощи от Лондона и Парижа еще до согласованного ответа всего блока НАТО, так как в современных конфликтах скорость реакции критически важна.

Договор также регулирует охрану границ, совместную борьбу с преступностью и углубление связей с Евросоюзом. Помимо этого, страны планируют совместно разрабатывать современные средства ПВО и наладить выпуск зенитных ракет средней дальности.

Ранее в среду сообщалось, что Британия и Польша подготовили антироссийский военный пакт.

В начале мая Туск сообщил, что Польша и Британия подпишут трактат об усилении военного сотрудничества.

В прошлом году Германия и Британия подписали договор о дружбе и оборонном сотрудничестве.