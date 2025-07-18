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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

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    18 июля 2025, 11:36 • Новости дня

    Рар назвал цели исторического договора Британии и Германии

    Политолог Рар: Лондон и Берлин создали оборонный союз на замену НАТО

    Рар назвал цели исторического договора Британии и Германии
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Лондон и Берлин создали оборонный союз, который со временем может заменить блок НАТО. При этом станет ли это фундаментом новой системы безопасности Европы зависит от того, какие государства примкнут к коалиции, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Берлин и Лондон подписали договор о дружбе и сотрудничестве в обороне.

    «Новый договор о дружбе между Британией и Германией преследует сразу несколько целей. Однако наиболее важная причина его возникновения: присутствие понимания у европейцев того, что НАТО слабеет из-за дистанцирования США от Европы», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Вашингтон берет изоляционистский курс, и политики Старого света боятся, что американцы откажутся их защищать. Поэтому Лондон и Берлин создали свой оборонный союз, который со временем, по их задумке, заменит старый блок НАТО. Предполагается, что к новому объединению постепенно будут присоединяться другие страны континента», – добавил собеседник.

    При этом станет ли союз Лондона и Берлина фундаментом новой системы европейской безопасности зависит от того, какие государства к нему примкнут, уточнил эксперт. «Отнюдь не все собираются это делать. Если страны Северной Европы могут изъявить подобное желание, то Южной Европы – вряд ли», – рассуждает Рар.

    «Кроме того, важным моментом станет позиция Штатов относительно происходящего. Сомневаюсь, что американцы будут поощрять создание параллельных Североатлантическому альянсу структур», – уточнил аналитик.

    «Как бы то ни было, врагом европейцев обозначена Москва. Оборонный союз Германии и Британии направлен сегодня в первую очередь против России», – указал политолог. Он добавил, что Фридрих Мерц и Кир Стармер в соглашении также выступили против массовой миграции из стран Глобального Юга.

    «Двухсторонний договор Германии и Британии обозначает стремление Лондона, несмотря на Brexit, объединиться с ЕС. Лондон будет участвовать в вопросах милитаризации Европы, а также в случае ухода США вместе с Францией раскроет «ядерный зонтик» над западной и восточноевропейской частью континента. Разговоры об этом уже ведутся», – заключил Рар.

    В четверг немецкий канцлер Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер подписали в Лондоне «исторический» договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между Германией и Британией. «Это исторический день для германо-британских отношений. Мы хотим углубить наше сотрудничество в области обороны, во внешней политике, а также в экономической и внутренней политике», – сказал лидер ФРГ на церемонии подписания.

    В документе подчеркивается стратегическое партнерство Лондона и Берлина на фоне «коренных изменений геополитической обстановки» и «наиболее серьезной и непосредственной угрозы безопасности» со стороны России. В канцелярии британского премьера сообщили, что страны в рамках договора намерены совместно разработать ракетную систему Deep Precision Strike дальностью действия свыше двух тыс. км.

    Соглашение также предусматривает регулярные консультации между министерствами, сотрудничество по вопросам сдерживания, международной безопасности, контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом и нелегальной миграцией, а также развитие научных и инновационных связей.

    Стороны подтвердили приверженность взаимной обороне, обязуясь прийти на помощь друг другу в случае вооруженного нападения, в том числе с применением военных средств. Лондон и Берлин также договорились укреплять силы на северном и восточном флангах НАТО, а кроме того – сотрудничать при развитии энергетической инфраструктуры в Северном море.

    Напомним, неделей ранее Стармер принимал в Лондоне президента Франции Эммануэля Макрона. Тогда политики подписали декларацию о координации действий своих сил ядерного сдерживания. Елисейский дворец сообщал, что соглашение нацелено на совместную работу по защите европейских стран в случае «экстремальных угроз».

    16 июля 2025, 11:34 • Новости дня
    В Германии оценили отказ Франции покупать американское оружие для Украины

    Политолог Рар: Между Берлином и Парижем возник идейный спор из-за военной помощи Украине

    В Германии оценили отказ Франции покупать американское оружие для Украины
    @ IMAGO/Fotostand/Reuhl/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пока во Франции призывают создать европейский ВПК, ФРГ закупает у Штатов оружие для Украины. В Берлине полагают, что независимость Европы может и подождать, когда речь идет о вооружении Киева, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Париж отказался участвовать в закупке оружия для Украины. Между тем Дональд Трамп сообщил, что ракеты для ЗРК Patriot уже отправлены ВСУ через Германию.

    «Как только началась дискуссия о милитаризации Европы, Франция заняла позицию, согласно которой континент должен приобрести полную самостоятельность в военном производстве и независимость от США в этой сфере. Другими словами, ВПК на территории Старого Света, считают в Париже, должен быть исключительно европейским», – напомнил немецкий политолог Александр Рар.

    Иной точки зрения придерживается Германия, добавил собеседник. «Берлин полагает, что на построение военно-промышленного комплекса Европы и пополнение складов вооружений уйдет слишком много времени, которого у европейцев просто нет. Ведь им приходится немедленно вооружать Украину», – уточнил эксперт.

    «Кроме того, ФРГ видит, что европейская промышленность оказывается не очень поворотливой в части милитаризации экономики. На эти цели необходимы не только годы, но и много денег. Поэтому немецкие власти сейчас станут искать поддержку среди европейских стран, чтобы закупать в США оружие для срочной поддержки Украины», – продолжил Рар.

    По его мнению, Берлин получит помощь от стран Северной Европы, но не в полной мере. Ключевая нагрузка придется на ФРГ. «Основную сумму, которую потребовал Дональд Трамп за производство вооружения, должна будет внести Германия из своих займов», – считает политолог. Между тем идейный спор между Парижем и Берлином говорит о многом, указал собеседник.

    «Германия – в отличие от Франции – в вопросах обороны Европы по-прежнему ставит только на «защиту» США. Фридрих Мерц считает, что закупкой оружия повернул Трампа на курс «непримиримости» с Россией. По его мнению, цель немедленного вооружения Украины оправдывает все средства и затраты – вплоть до того, что независимость континента может подождать», – подчеркнул эксперт.

    На этом фоне примечателен тот факт, что ФРГ отправляет Киеву свои ракеты для ЗРК Patriot. Это связано с двумя моментами: «Немецкое руководство полагает, что угроза потери украинских территорий выше, чем нападение России на Германию. Кроме того, Берлин не собирается напрямую лезть в военный конфликт с Москвой», – отметил спикер.

    «Мне кажется, что, в отличие от трезвых американцев, Германия считает, что нужно вооружить Украину «до зубов», и тогда она победит на поле боя, – рассуждает аналитик. – При этом тактика Владимира Зеленского с самого начала состояла в том, чтобы втянуть НАТО в войну с Россией. Это был его единственный шанс устоять».

    «Запад все эти годы отказывал Зеленскому в этом, избегая стать прямым участником военного конфликта. На сегодняшний день он, похоже, заручается все большей поддержкой Мерца, который по разным причинам не боится сильнее втягиваться в военный конфликт. Но я думаю, что немцы все же не станут переходить «красные линии», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что Париж не намерен участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева. По информации Politico, французские власти хотят стимулировать собственное производство вооружений и поддержать европейских производителей.

    Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно призывал страны Европы отдавать предпочтение закупкам у местных компаний, чтобы укрепить оборонную промышленность континента. «По этой причине Париж не присоединится к инициативе по закупке американского оружия», – говорится в материале.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что ракеты для комплексов Patriot уже отправляются на Украину с территории Германии. Берлин будет восполнять свои запасы самостоятельно. «И во всех случаях Штатам все будет полностью возмещено», – сказал глава Белого дома.

    Напомним, в понедельник американский лидер пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО. В частности, Трамп сообщил о планах направить Украине 17 комплексов Patriot в ближайшее время.

    Заместитель начальника ГУР украинского Минобороны Вадим Скибицкий признался: в Киеве не поняли, что имел в виду Трамп. «17 – это огромное число, если мы говорим о батареях. Если речь о пусковых установках, то это возможно», – сказал он. Как отмечало агентство Bloomberg, каждая батарея Patriot стоит около одного млрд долларов, а ракетная система – около четырех млн долларов.

    Отметим, спустя несколько часов после заявления Трампа Борис Писториус встретился с Питом Хегсетом. Немецкий министр обороны заявил, что Берлин и Вашингтон договорились о покупке двух систем ПВО Patriot. По словам министра обороны Германии, он договорился с главой Пентагона «быстро и тихо» решать любые вопросы по этой сделке. Газета ВЗГЛЯД писала, что ЕС и Украина уткнулись в дефицит ЗРК Patriot.

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    17 июля 2025, 18:38 • Новости дня
    «Просто озверели»: Захарова отреагировала на слова главы Минобороны ФРГ
    «Просто озверели»: Захарова отреагировала на слова главы Минобороны ФРГ
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала слова министра обороны Германии о готовности немецких военных убивать российских солдат в случае конфликта с НАТО.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, передает ТАСС. Писториус в интервью газете Financial Times заявил, что вооруженные силы ФРГ будут готовы убивать российских военных, если Россия нападет на одну из стран НАТО.

    На брифинге Захарова подчеркнула, что подобная риторика свидетельствует об агрессивном настрое руководства Германии по отношению к России. В ответ на слова Писториуса она заявила: «Просто озверели», выразив возмущение открытыми угрозами в адрес российских солдат.

    Ранее Писториус заявлял, что говорить о мире и разрядке украинского конфликта можно только с позиции силы. Он сказал, что в случае военного конфликта с Россией немецкие солдаты будут готовы «убивать российских военных».

    Бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что в призывах Писториуса звучат слова Геббельса.

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    17 июля 2025, 14:54 • Видео
    Мелания Трамп – тайный друг Украины

    Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

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    17 июля 2025, 13:28 • Новости дня
    Рар объяснил отказ Германии повышать бюджет ЕС

    Политолог Рар: Планы фон дер Ляйен о повышении бюджета ЕС потерпят крах

    Рар объяснил отказ Германии повышать бюджет ЕС
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Брюссель требует повышения бюджета в первую очередь для милитаризации Европы. Этот амбициозный проект поддержали «зеленые», «левые», а также пособники идеи вымирания национальных государств. На Германию, которая высказалась против, ЕК начнет оказывать давление, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Урсула фон дер Ляйен и ее сообщники в Еврокомиссии понимают, что у них есть два пути. Первый предполагает, что Евросоюз будет расти, крепнуть, и Европа таким образом станет настоящей «империей» на мировой арене. Второй сценарий подразумевает, что со временем Брюссель потеряет свою власть, которую вернут себе национальные правительства», – указал немецкий политолог Александр Рар.

    По его словам, в ЕК выбрали первый вариант. «Брюссель требует повышения бюджета в первую очередь для милитаризации Европы, которую Еврокомиссия хочет проводить самостоятельно и контролировать. Этот амбициозный проект поддержали «зеленые», «левые», а также пособники идеи вымирания национальных государств и превращения континента в одну мощную брюссельскую «мягкую империю», – детализировал собеседник.

    «Но не все так гладко. Немецкое правительство, возглавляемое консерваторами, отказало Брюсселю в повышении бюджета – во всяком случае из немецкой казны. Фон дер Ляйен сейчас попробует заручиться поддержкой более покладистых стран, в частности Бельгии, Швеции, Дании, Прибалтийских государств. Впрочем, ни у кого нет денег на оплату новой европейской бюрократии, поэтому эта идея, скорее всего, потерпит крах», – рассуждает эксперт.

    Политолог допускает, что Германия может изменить свою позицию и согласиться с предложением по увеличению бюджета. «Это, вероятно, произойдет, если ряд других европейских стран пообещают дать ЕС новые деньги. Фон дер Ляйен тогда начнет давить на Берлин и попытается пристыдить немецкое руководство, оказавшееся в лагере противников сильного и дееспособного Евросоюза. Но это уже будет шантажом», – заключил Рар.

    Ранее правительство Германии заявило, что ФРГ не сможет принять предложение Еврокомиссии по увеличению семилетнего бюджета Европейского союза на 2028 – 2034 годы. Официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус назвал идею ЕК неприемлемой в условиях ужесточения национальных финансовых политик в странах ЕС.

    Он добавил, что Берлин также выступает против дополнительного корпоративного налогообложения, предложенного ЕК. В то же время Корнелиус подчеркнул, что необходимо поддерживать реформаторский подход ЕК и сосредоточиться на новых приоритетах бюджета. «Это правильный курс, который сделает Европу сильной в будущем», – сказал представитель правительства Германии.

    Реформирование долгосрочного бюджета ЕС – одна из самых сложных задач, стоящих перед Урсулой фон дер Ляйен, пишет Politico. «Большинство правительств не хотят давать ЕС ни пенни сверх того, что они уже дают, но Европейский парламент требует обратного. Конфликт на Украине вызвал острую необходимость в инвестициях в оборону», – говорится в материале.

    Между тем, ФРГ продолжает милитаризацию. Напомним, немецкий министр обороны сообщил, что страна готова приобрести у США пусковые установки Typhon. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие угрозы создает это решение для России и как Москва ответит на соответствующие действия Берлина.

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    16 июля 2025, 16:04 • Новости дня
    В Германии опровергли начало передачи Patriot Киеву

    В Минобороны Германии опровергли начало передачи Patriot Киеву

    Tекст: Ольга Иванова

    Согласование условий передачи систем Patriot на Украину продолжается, и, по словам немецкой стороны, сама отправка этих комплексов может растянуться на несколько месяцев.

    Согласование условий поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине пока продолжается, передает ТАСС. Представитель Минобороны Германии Митко Мюллер заявил на брифинге, что ведомству неизвестно о начале передачи этих систем Киеву.

    По словам Мюллера, «конкретные условия, в том числе то, какие системы будут предоставлены, пока согласовываются». Он подчеркнул: «Я не могу подтвердить, что сейчас что-то находится в пути. Мне об этом неизвестно».

    Также представитель министерства отметил, что процесс передачи Patriot Киеву может занять месяцы, поскольку речь идет о сложной системе, которую нельзя просто взять с полки.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о договоренности между США и НАТО по поставкам вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Европейские страны увеличили закупки вооружений у собственных производителей.

    Франция отказалась участвовать в совместной закупке оружия для Украины, чтобы поддержать свое производство вооружений.

    В Германии оценили отказ Франции от покупки американского оружия для поставок на Украину. Кремль заявил о наличии разногласий в Европе по поводу оплаты вооружений для Украины

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    17 июля 2025, 10:21 • Новости дня
    Испания обошла Германию по числу просителей убежища
    Испания обошла Германию по числу просителей убежища
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Впервые за много лет Испания вышла на первое место в Евросоюзе по числу заявок на убежище, приняв 76020 обращений за полгода.

    Впервые за несколько лет Германия уступила лидерство по числу заявлений на убежище в Европе, сообщают различные СМИ со ссылкой на еще не опубликованный отчет Агентства ЕС по вопросам убежища, передает портал Migrando.de. За первые шесть месяцев 2025 года Германия заняла лишь третье место с 61 336 первичными обращениями – меньше, чем в Испании (76 020) и Франции (75 428).

    Общее количество заявлений на убежище в Евросоюзе (включая Норвегию и Швейцарию) также снижается: за полгода подано около 388 299 обращений, что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самым заметным стало изменение стран происхождения: большинство просителей прибыли из Венесуэлы (48 413), Афганистана (41 127) и Сирии (23 307).

    В Испании преобладают заявки от граждан Венесуэлы, а Германия, несмотря на спад, остается основным направлением для выходцев из Афганистана и Сирии. Немецкое правительство сочло новые данные подтверждением эффективности своей политики. Министр внутренних дел Александер Добриндт заявил: «Цифры доказывают успех».

    После смены власти Германия ужесточила политику в отношении мигрантов: введены строгие пограничные проверки, приостановлено воссоединение семей для некоторых категорий, ограничены права на натурализацию, а также подготовлен законопроект о признании стран происхождения безопасными без одобрения парламента. Кроме того, планируется ограничить юридическую помощь депортируемым и расширить практику депортаций в третьи страны на уровне ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия и Афганистан ведут через посредников переговоры о секретной сделке по возвращению афганских граждан на родину. Польские власти объявили о временном ужесточении контроля на границе с Германией и Литвой на фоне роста числа нелегальных мигрантов.

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    17 июля 2025, 03:21 • Новости дня
    Берлин отказался поддержать предложение ЕК увеличить бюджет Евросоюза
    Берлин отказался поддержать предложение ЕК увеличить бюджет Евросоюза
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Германии не поддержат предложение Еврокомиссии по значительному увеличению бюджета ЕС, сообщил официальный представитель правительства страны Штефан Корнелиус.

    Корнелиус объяснил позицию тем, что резкое увеличение бюджета невозможно обосновать в условиях ужесточения национальных финансовых политик в странах ЕС.

    «Все государства-члены прилагают значительные усилия по консолидации национальных бюджетов. Поэтому мы не сможем поддержать предложение Комиссии», – приводит слова Корнелиуса РИА «Новости».

    Кроме того, Германия выступила против «предложенного Европейской комиссией дополнительного налогообложения компаний».

    В заявлении подчеркивается, что для Берлина важно сохранять конкурентоспособность Европы и усиливать ее оборонные возможности. Германия считает необходимым реформировать бюджет и переориентировать его на современные вызовы, но предложения Еврокомиссии не находят поддержки у немецких властей. Тем не менее, в Берлине считают верным реформаторский курс Еврокомиссии для укрепления позиций Европы в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила увеличить семилетний бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы до 2 трлн евро. В проект нового бюджета Евросоюза может быть включена помощь Украине в размере 88 млрд евро.

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    17 июля 2025, 08:42 • Новости дня
    Британия и Германия договорились разработать ракеты большой дальности

    Британия и Германия договорились разработать ракеты дальностью 2 тыс. км

    Британия и Германия договорились разработать ракеты большой дальности
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В ближайшее десятилетие Британия и Германия намерены создать новую высокоточную систему высокоточного удара Deep Precision Strike с радиусом свыше 2 тыс. км, сообщил офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

    Офис премьер-министра Британии Кира Стармера уточнил, что дальность действия новых ракет превысит 2 тыс. км, а система Deep Precision Strike станет одной из самых передовых в истории страны, передает РИА «Новости».

    Проект будет частью обширного двустороннего соглашения о дружбе и сотрудничестве, в котором также затронуты вопросы незаконной миграции, развития инфраструктуры и торговли.

    Лидеры государств намерены подписать новое оборонное соглашение, предполагающее стимулирование экспорта британской оборонной продукции, включая бронемашины Boxer и истребители Typhoon.

    Согласно заявлению, Британия и Германия планируют совместные экспортные кампании для новой техники. Кроме того, в рамках экономического партнерства, немецкая компания Stark построит первый за пределами Германии завод по производству БПЛА в городе Суиндон на юго-западе Англии.

    Союз авиационной промышленности признал неспособность Германии к обороне.

    Британия и Германия ранее согласовали договор о взаимной обороне.

    В прошлом году Франция, Германия, Италия и Польша подписали соглашение о намерении совместно разработать крылатые ракеты наземного базирования дальностью более 500 км.

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    18 июля 2025, 09:32 • Новости дня
    Стармер заявил о планах Британии закупать у США ракеты для Украины

    Bloomberg: Стармер сообщил о планах Британии закупать у США ракеты для Украины

    Стармер заявил о планах Британии закупать у США ракеты для Украины
    @ Rick Gold/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Власти Британии рассматривают возможность присоединения к инициативе Германии по покупке американских ракетных систем Patriot для передачи Киеву, заявил британский премьер Кир Стармер.

    Обсуждения таковых закупок для киевского режима с США и европейскими странами находятся на ранней стадии, и окончательное решение пока не принято, сказал Стармер, передает Bloomberg.

    «Мы работаем с союзниками над предоставлением возможностей, а также над поддержкой, которая обеспечит эффективность этих возможностей на Украине», – заявил Стармер на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

    Мерц в свою очередь сообщил, что министры обороны обсуждают детали быстрой передачи Patriot Киеву, включая транспортировку и установку комплексов, что займет несколько дней или недель. Германия планирует купить для Украины две батареи Patriot и среднедальную систему Typhon, однако Британия и другие европейские страны еще не приняли окончательного решения о присоединении к этой инициативе.

    Ранее Германия и Британия объявили о подписании исторического договора о дружбе и оборонном сотрудничестве.

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    17 июля 2025, 10:49 • Новости дня
    Медведев припомнил Мерцу и Писториусу фашистские корни

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и министра обороны Борис Писториус в антироссийской риторике подражают своим предкам-фашистам, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев.

    «Гордятся своими фашистскими предками и многие высокопоставленные деятели в той же Германии, беря пример с них в своей риторике и практике. Достаточно вспомнить недавнее высказывание министра обороны ФРГ Писториуса о готовности убивать российских солдат на "восточном фланге" и в любом случае в отношениях с Россией действовать с позиции силы», – сказал Медведев ТАСС.

    Медведев также обвинил западные страны в сохранении нацистской идеологии после Второй мировой войны, отметив, что последствия этого до сих пор ощутимы, особенно в Прибалтике, Польше и на Украине. По его словам, большинство нацистских преступников, осужденных западным правосудием, понесли мягкие наказания и не были отстранены от власти.

    Политик добавил, что Потсдамская конференция 1945 года, вопреки целям, стала не началом стабильного мира, а прологом к холодной войне. Он отметил, что западные элиты продолжают стремиться реваншировать свои неудачи, проявляя агрессию и нежелание к равному диалогу с Россией.

    Ранее Писториус заявлял, что говорить о мире и разрядке украинского конфликта можно только с позиции силы. Он сказал, что в случае военного конфликта с Россией немецкие солдаты будут готовы «убивать российских военных».

    Бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что в призывах Писториуса звучат слова Геббельса.

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    17 июля 2025, 10:59 • Новости дня
    Sky News: В Британии родились восемь детей с ДНК от трех человек

    Tекст: Мария Иванова

    В Британии восемь детей появились на свет с ДНК от трех человек после применения митохондриального донорства для предотвращения тяжелых наследственных заболеваний.

    В Британии за последние пять лет родились восемь младенцев с ДНК трех человек после процедуры по устранению наследственных заболеваний, передает ТАСС.

    Как сообщил канал Sky News, для этого использовали метод митохондриального донорства, который позволяет избежать передачи серьезных генетических мутаций от матери ребенку.

    В ходе процедуры из эмбриона женщины, несущей заболевание, удаляют дефектную митохондриальную часть и пересаживают ее в эмбрион здоровой донора. Это помогает рождению детей без опасных мутаций, способных привести к тяжелым генетическим болезням.

    Митохондриальные заболевания диагностируются у одного из 5 тыс. новорожденных и могут негативно влиять на обмен веществ, неврологию и общее развитие ребенка. К таким болезням относят синдром Лея, митохондриальную миопатию и тяжелые формы сахарного диабета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Британия разработали новый метод суррогатного материнства, при котором ребенок будет генетически связан с тремя взрослыми. Новый способ позволяет использовать яйцеклетку донора вместе с материалом родителей.

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    18 июля 2025, 05:30 • Новости дня
    Консульство России осудило отказ Шотландии пустить парусник «Штандарт» в порт

    Tекст: Антон Антонов

    Решение Шотландии не пускать парусник «Штандарт» в порт Абердина является абсурдным, заявило российское генконсульство в Эдинбурге.

    По данным AberdeenLive, парусник должен был участвовать в международной регате «Tall Ships Races 2025». Отказ во входе в порт объяснили антироссийскими санкциями, из-за того что капитан судна Владимир Мартусь родился в России. При этом Мартусь проживает в Германии, судно ходит под флагом Островов Кука и не посещало Россию последние 15 лет, передает ТАСС.

    В диппредставительстве подчеркнули, что считают произошедшее проявлением деструктивной кампании Британии, формирующей атмосферу русофобии и политики «культуры отмены» по отношению ко всему, что связано с Россией.

    «Нелегитимность противоречащих международному праву и здравому смыслу ограничительных мер здесь усугубляют доведенной до абсурда рьяностью в их исполнении», – заявило генконсульство в Telegram.

    Генконсульство не исключило, что власти Великобритании и Шотландии «ставят под угрозу безопасность и благополучие мореплавателей».

    Консульство отдельно обратило внимание на тот факт, что парусник «Штандарт» не принадлежит России, а является копией российского фрегата 1703 года постройки. В заявлении также напомнили, что среди соратников Петра Великого были известные шотландцы генерал Патрик Гордон и фельдмаршал Яков Брюс.

    «Можно легко представить себе, как бы оценили эти выдающиеся деятели прошлого бездумную русофобскую политику нынешних британских и шотландских властей», – говорится в заявлении диппредставительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году префектура Манша запретила заход российского фрегата «Штандарт» в порт Гранвиля. Власти Франции ранее запретили пришвартоваться этому фрегату и в порту Бреста, когда на борту закончилась питьевая вода. Судно также не пускали в порты Испании, хотя позднее управление торгового флота Испании разрешило «Штандарту» зайти в порт для пополнения запасов и ремонта.

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    16 июля 2025, 14:21 • Новости дня
    Шредер согласился дать показания комиссии по «Северному потоку – 2»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер согласился дать показания парламентской комиссии федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания по работе экологического фонда «Защита климата и окружающей среды MV».

    Как сообщил Spiegel со ссылкой на адвоката бывшего политика Ганса-Петера Хубера, фонд был создан при участии компании-оператора газопровода «Северный поток – 2». Решение Шредера дать показания подтвердил его адвокат Ханс-Петер Хубер, передает ТАСС.

    По словам адвоката, Шредер не сможет лично присутствовать на заседании комиссии 17 октября по состоянию здоровья, но согласен участвовать в опросе по видеосвязи. В письме на имя главы комиссии Себастьяна Элерса адвокат указал, что видеосвязь не должна транслироваться публично, а заседание можно будет прерывать при необходимости. Эти условия связаны с тем, что экс-канцлер до сих пор не полностью оправился от болезни, перенесенной зимой.

    Адвокат назвал дистанционный формат «компромиссом между личной дачей показаний и состоянием здоровья свидетеля». Шредер уже делился с комиссией своими показаниями письменно. В мае немецкие СМИ публиковали отрывки из его письма, где экс-канцлер отмечал: он по-прежнему считает правильным решение прежних властей сделать ставку на импорт природного газа из России и положительно оценивает проект «Северный поток – 2».

    В мае власти Германии завершили проверку фонда, поддерживавшего строительство газопровода, и не выявили признаков преступлений или финансовых нарушений.

    Фонд был создан в январе 2021 года парламентом Мекленбурга – Передней Померании для поддержки завершения строительства газопровода. Его деятельность рассматривалась комиссией ландтага, а финансирование осуществлялось за счет средств Газпрома. Немецкие СМИ утверждали, что фонд способствовал обходу санкций США, но это не подтвердилось по итогам расследования.

    В январе 2025 года бывший канцлер Германии Герхард Шредер отменил участие в парламентских слушаниях по состоянию здоровья, а позднее направил письменные свидетельские показания, в которых положительно оценил проект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шредер назвал проект «Северный поток – 2» правильным выбором для Германии.

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    16 июля 2025, 11:15 • Новости дня
    Союз авиационной промышленности признал неспособность Германии к обороне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Федеральный союз авиационной и космической промышленности Германии указал на отсутствие у страны эффективных средств противодействия разведывательным беспилотникам и забюрократизированность процесса.

    Германия не способна эффективно защищать свою инфраструктуру от атак беспилотников, говорится в письме Федерального союза авиационной и космической промышленности Германии (BDLI) правительству страны, передает ТАСС.

    BDLI отмечает нехватку собственных технологических решений и подчеркивает необходимость реформировать законодательство для создания подходящих правовых рамок.

    Промышленники указывают, что между ответственными ведомствами существует слабое взаимодействие, а бюрократические процедуры затрудняют сотрудничество. Союз приводит в пример неоднократные случаи нелегальных полетов неопознанных дронов возле военного аэродрома в Манхинге, что подтверждает нехватку ресурсов и технических возможностей.

    Глава BDLI Мари-Кристине Хан, как сообщает газета Handelsblatt, заявила: «Тот факт, что вражеские разведывательные дроны часто уходят от преследования полицейских средств авиабезопасности, никак не отвечает нашему пониманию [Германии как] правового государства, способного к самообороне».

    В BDLI также отмечают, что в США уже ведутся разработки беспилотников, способных работать совместно с пилотируемыми истребителями. По мнению союза, Германия должна закупить аналогичные системы для повышения боеготовности, а также наладить собственные исследования и производство части оборудования внутри страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украина уже начала получать ракеты для систем Patriot с территории Германии. Министр обороны Германии Борис Писториус призвал не строить иллюзий относительно поставок комплексов Patriot на Украину. Британия и Германия выделили 450 млн фунтов на поставку дронов и вооружения для украинской армии.

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    17 июля 2025, 14:58 • Новости дня
    Германия и Британия подписали договор о дружбе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Договор о дружбе и оборонном сотрудничестве между Германией и Британией был подписан канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьером Киром Стармером в Лондоне.

    В документе подчеркивается стратегическое партнерство двух стран на фоне «коренных изменений геополитической обстановки» и «наиболее серьезной и непосредственной угрозы безопасности» со стороны России, как указано в первых абзацах соглашения, передает РИА «Новости».

    Мерц назвал церемонию подписания в Музее Виктории и Альберта «историческим днем для германо-британских отношений». Стармер заявил, что этот договор – первый в своем роде и символизирует особую важность союзников в сферах обороны, экономики, энергетики и торговли.

    Документ из 27 страниц предусматривает регулярные консультации между министерствами, сотрудничество по вопросам сдерживания, международной безопасности, контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом и нелегальной миграцией, а также развитие научных и инновационных связей.

    Стороны подтвердили приверженность взаимной обороне, обязуясь прийти на помощь друг другу в случае вооруженного нападения, в том числе с применением военных средств. Особое внимание уделено противодействию гибридным угрозам, кибератакам и манипуляциям информацией. Лондон и Берлин также договорились укреплять силы на северном и восточном флангах НАТО, а кроме того – сотрудничать при развитии энергетической инфраструктуры в Северном море.

    Ранее Польша и Франция заключили новый договор о дружбе.

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    18 июля 2025, 11:41 • Новости дня
    Грабитель с саблей и гранатами напал на полицию Польши

    RMF FM: Пьяный грабитель с саблей и гранатами напал на польских полицейских

    Tекст: Мария Иванова

    В Люблинском воеводстве Польши 53-летний мужчина, вооруженный саблей и гранатами, напал на полицейских после кражи коллекционных предметов из коттеджа.

    Инцидент произошел в населенном пункте Понятова, сообщает RMF FM. Полицейские прибыли по вызову о грабеже летнего дома и заметили убегающего мужчину. При задержании злоумышленник, 53-летний местный житель, поднял саблю и угрожал убить сотрудников полиции.

    Один из полицейских, обладающий навыками применения спецсредств, смог обезвредить нападавшего с помощью телескопической дубинки. После задержания у мужчины в рюкзаках нашли оборонительные и наступательные гранаты со взрывателями. Для дальнейшего разминирования был вызван контртеррористический отряд.

    По данным радиостанции, все найденные предметы, в том числе сабля и гранаты, были похищены из дома коллекционера. Эксперты осматривают похищенное оружие и боеприпасы.

    В крови задержанного обнаружили более одного промилле алкоголя. Обвинения в краже со взломом и нападении на полицейских будут предъявлены после того, как он протрезвеет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве мужчина пригрозил прохожим саблей, чтобы познакомиться с девушкой.

    Ранее был ликвидирован военнослужащий ВСУ, который обещал станцевать с саблями на Мавзолее.

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