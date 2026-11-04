Путин вручил медаль Пушкина потомку Бисмарка

Путин в День народного единства вручил медаль Пушкина потомку Бисмарка

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин в День народного единства вручил иностранцам – друзьям России медали Пушкина. В их числе оказался основатель российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк, приходящийся потомком первому канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку, передает ТАСС.

Медалями Пушкина также отмечены американка Каролина Гаспар Рамирес, руководящая Домом культуры «Мексика – Россия», и генеральный директор южнокорейской компании «Спейс нал» Ким Чжон А. Кроме того, награды удостоились почетный консул России в Гамбии Момоду Ламин Манга и министр научно-технологического развития и высшего образования Республики Сербской Драга Мастилович.

В список награжденных вошел и председатель Синодальной исторической комиссии Белорусского экзархата Московского патриархата протоиерей Александр Романчук.

Согласно статуту, медаль Пушкина вручается за значительные заслуги в сфере культуры и искусства, вклад в сохранение исторического наследия, сближение наций, а также за активную популяризацию российской литературы за рубежом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вручил государственные награды и премию за вклад в укрепление единства российской нации.

Президент Владимир Путин напомнил о роли сплоченности людей разных национальностей в прекращении смуты и восстановлении государственности.