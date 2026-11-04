По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.4 комментария
Путин вручил медаль Пушкина потомку Бисмарка
Путин в День народного единства вручил медаль Пушкина потомку Бисмарка
Президент Владимир Путин в День народного единства вручил медали Пушкина иностранцам – друзьям России, включая Александра фон Бисмарка – потомка первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.
Президент России Владимир Путин в День народного единства вручил иностранцам – друзьям России медали Пушкина. В их числе оказался основатель российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк, приходящийся потомком первому канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку, передает ТАСС.
Медалями Пушкина также отмечены американка Каролина Гаспар Рамирес, руководящая Домом культуры «Мексика – Россия», и генеральный директор южнокорейской компании «Спейс нал» Ким Чжон А. Кроме того, награды удостоились почетный консул России в Гамбии Момоду Ламин Манга и министр научно-технологического развития и высшего образования Республики Сербской Драга Мастилович.
В список награжденных вошел и председатель Синодальной исторической комиссии Белорусского экзархата Московского патриархата протоиерей Александр Романчук.
Согласно статуту, медаль Пушкина вручается за значительные заслуги в сфере культуры и искусства, вклад в сохранение исторического наследия, сближение наций, а также за активную популяризацию российской литературы за рубежом.
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