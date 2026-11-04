Главу фракции «Слуга народа» Арахамию заподозрили во взятках от наркоторговцев

Tекст: Алексей Дегтярёв

Группировка, которую крышевали высокопоставленные сотрудники СБУ, офиса генпрокурора и Нацполиции, обсуждала подкуп депутата для упрощения продажи синтетических наркотиков через магазины U420, передает ТАСС со ссылкой на НАБУ.

В записях фигурирует человек по прозвищу Арах. Украинская пресса отмечает, что речь идет об Арахамии.

Ранее антикоррупционные органы требовали открыть дело против депутата, но офис генпрокурора не нашел для этого оснований. По данным украинских СМИ, это связано с близостью Арахамии и генпрокурора к Владимиру Зеленскому.

В группировку входили не менее 12 человек. Организатором выступал ранее судимый мужчина. Помимо наркоторговли, участники занимались сбытом фальшивой валюты, похищениями и избиениями.

В среду по всей Украине прошло около 70 обысков в рамках операции «Карфаген». СБУ подтвердила, что НАБУ проводит следственные действия у ряда ее сотрудников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду чиновник службы безопасности Украины пытался воспрепятствовать обыску и угрожал детективам НАБУ оружием. НАБУ организовало обыски у начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука. Руководство национальной полиции Украины отстранило от службы полицейских после обысков.