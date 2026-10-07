Генсек ООН выразил обеспокоенность ростом числа жертв украинских атак в России

ООН: Гутерриш глубоко обеспокоен растущим числом жертв атак ВСУ в России

Tекст: Ольга Иванова

Гутерриш глубоко встревожен увеличением количества погибших и пострадавших среди мирных граждан в России из-за ударов украинской армии, сообщил Дюжаррик на специальном брифинге для журналистов, передает РИА «Новости».

«Он также глубоко обеспокоен растущим числом жертв среди гражданского населения в результате участившихся атак украинских ВС на территории Российской Федерации, включая последние атаки в Московском регионе», – сказал он.

По словам представителя генсека ООН, все удары, направленные против мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры, являются прямым нарушением международного гуманитарного права. Он подчеркнул, что подобные действия должны быть немедленно остановлены, вне зависимости от того, где именно они происходят.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Алешек Херсонской области.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о гибели почти 30 мирных россиян за неделю.

В понедельник глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о гибели трех человек в результате атак ВСУ на регион.