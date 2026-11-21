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Движение по мостам и плотине ДнепроГЭС в Запорожье оказалось полностью перекрыто
В подконтрольном ВСУ Запорожье прекращено движение транспорта по мостам и плотине ДнепроГЭС, сообщил исполняющий обязанности главы украинской региональной администрации Михаил Семикин.
«Движение транспорта по мостам и плотине ДнепроГЭС полностью перекрыто», – сообщил Семикин в соцсетях.
Украинские СМИ сообщают, что вечером в субботу Вооруженные силы России нанесли удары по целям в Запорожье.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Днепропетровске и Киеве ограничили движение по мостам через Днепр из-за повреждения инфраструктуры.
В среду удары ВС России по автомобильным мостам через Днепр стали причиной транспортного коллапса в украинской столице.
На прошлой неделе Семикин сообщил о полной остановке движения транспорта по дамбе ДнепроГЭС в подконтрольном ВСУ Запорожье.