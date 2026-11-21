Tекст: Антон Антонов

«Движение транспорта по мостам и плотине ДнепроГЭС полностью перекрыто», – сообщил Семикин в соцсетях.

Украинские СМИ сообщают, что вечером в субботу Вооруженные силы России нанесли удары по целям в Запорожье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Днепропетровске и Киеве ограничили движение по мостам через Днепр из-за повреждения инфраструктуры.

В среду удары ВС России по автомобильным мостам через Днепр стали причиной транспортного коллапса в украинской столице.

На прошлой неделе Семикин сообщил о полной остановке движения транспорта по дамбе ДнепроГЭС в подконтрольном ВСУ Запорожье.