Военные нейтрализовали 11 БПЛА ВСУ в Севастополе за минувшие сутки

Tекст: Ольга Иванова

Военные и мобильные огневые группы успешно отразили нападение дронов на город. Губернатор Михаил Развожаев уточнил в «Макс», что в результате происшествия никто не пострадал.

«За минувшие сутки наши военные и мобильные огневые группы нейтрализовали 11 БПЛА», – сообщил глава региона в своем канале на платформе «Макс». Он добавил, что городская инфраструктура в ходе инцидента не получила повреждений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября российские военные уничтожили 18 украинских дронов над Севастополем.

В конце августа Вооруженные силы России сбили десять вражеских беспилотников в небе над городом.

Неделей ранее силы противовоздушной обороны нейтрализовали 27 аппаратов противника.