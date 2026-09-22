Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
Военные нейтрализовали 11 БПЛА ВСУ в Севастополе за минувшие сутки
Российские военные успешно отразили атаку 11 украинских беспилотников на Севастополь, обошлось без жертв и разрушений инфраструктуры, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Военные и мобильные огневые группы успешно отразили нападение дронов на город. Губернатор Михаил Развожаев уточнил в «Макс», что в результате происшествия никто не пострадал.
«За минувшие сутки наши военные и мобильные огневые группы нейтрализовали 11 БПЛА», – сообщил глава региона в своем канале на платформе «Макс». Он добавил, что городская инфраструктура в ходе инцидента не получила повреждений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября российские военные уничтожили 18 украинских дронов над Севастополем.
В конце августа Вооруженные силы России сбили десять вражеских беспилотников в небе над городом.
Неделей ранее силы противовоздушной обороны нейтрализовали 27 аппаратов противника.