14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.15 комментариев
Сбитый украинский дрон повредил пассажирский автобус в Севастополе
Развожаев: Сбитый украинский дрон повредил пассажирский автобус в Севастополе
В Севастополе осколки сбитого украинского беспилотника повредили рейсовый автобус на конечной остановке, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Пассажирский транспорт оказался под ударом во время налета беспилотников на город. Инцидент произошел в районе Голландия. «На конечной остановке в Голландии осколками сбитого БПЛА повредило крышу и два окна в автобусе маршрута № 46. Никто не пострадал», – сообщил Развожаев в своем канале в Max.
Всего в ходе отражения воздушной атаки российские военные уничтожили 18 украинских дронов. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди населения нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа две женщины скончались из-за падения сбитого дрона на маршрутный транспорт в Севастополе.
Несколькими днями ранее над городом уничтожили шесть вражеских беспилотных летательных аппаратов.
В апреле осколки уничтоженного беспилотника также повредили пустой пассажирский автобус на Радиогорке.