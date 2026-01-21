«Калашников» предложил ближневосточным партнерам испытать «Скат-350М»

«Калашников» предложил ближневосточным партнерам испытать дрон «Скат-350М»

Tекст: Мария Иванова

Концерн «Калашников» представил новые разработки в сфере беспилотных летательных аппаратов на выставке UMEX 2026 в Абу-Даби, сообщает Telegram-канал концерна.

Особый интерес у ближневосточных партнеров вызвало предложение апробировать разведывательный беспилотник «Скат-350М» в сочетании с барражирующими боеприпасами «Куб-2Э» и «Куб-10Э». По словам представителей концерна, апробация такой связки уже показала высокую эффективность на СВО и в приграничных районах.

Отдельно отмечаются легкие коптеры «Каракурт 2.0» и «Голиаф 2.0», а также всеклиматический «Скат-350М» с размахом крыла 3,2 метра и взлетной массой 15 кг. Такой беспилотник может работать на высоте более 5000 метров и обеспечивать подразделения актуальной разведывательной информацией в любое время суток и при любой погоде.

Система построена на уникальном программном обеспечении, которое интегрирует работу разведывательных беспилотников и барражирующих боеприпасов, позволяя создавать единое информационное пространство для решения задач любой сложности. Сначала «Скат-350М» выявляет цель и передает координаты оператору, после чего по объекту наносится удар одним из боеприпасов линейки «Куб». Завершает цикл контроля поражения также «Скат-350М».

Генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников особо подчеркнул, что «комбинация «Кубов» со «Скатом» продемонстрировала крайнюю эффективность в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции». Он добавил, что отзывы о комплексе исключительно положительные, поэтому концерн нацелен на продвижение этого решения ближневосточным заказчикам.

Уже в первый день форума была достигнута договоренность об организации демонстрационных полетов беспилотников концерна в ряде стран региона, что может стать еще одним шагом к их дальнейшему экспорту.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» планирует продемонстрировать барражирующие боеприпасы на выставке вооружений в Абу-Даби.

Между тем в среду компания представила обновленный ППК-20, разработанный с учетом опыта спецоперации на Украине.