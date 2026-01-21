  • Новость часаМакрон собрался увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    Попытка сэкономить на газе поставила Европу в уязвимое положение
    Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»
    Приставы начали арест имущества Чубайса на 11,9 млрд рублей
    Канада приготовилась к партизанской войне в случае вторжения США
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию
    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»
    Макрон решил увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    Названа причина отмены подписания плана по Украине на 800 млрд долларов
    Жога избавил Екатеринбург от статуса «либеральной столицы России»
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский зачищает политическую поляну на Украине

    На фоне энергетического кризиса и провалов ВСУ на фронте политические позиции Зеленского слабеют. В такой ситуации репрессии – один из способов удержать власть. Но есть ли для этого у офиса Зеленского силовой и правоохранительный ресурс?

    Илья Ухов Илья Ухов Национальную гордость осетин оскорбили пьянством

    Важно защитить уникальное национальное разнообразие, не дать прорасти семенам нетерпимости, уничтожающей традиционный уклад на Северном Кавказе.

    21 января 2026, 14:06 • Новости дня

    «Калашников» предложил ближневосточным партнерам испытать «Скат-350М»

    «Калашников» предложил ближневосточным партнерам испытать дрон «Скат-350М»

    Tекст: Мария Иванова

    На выставке UMEX 2026 в Абу-Даби концерн «Калашников» предложил ближневосточным партнерам испытать новейший разведывательный беспилотник «Скат-350М» с барражирующими боеприпасами «Куб-2Э» и «Куб-10Э», которые уже показали эффективность в зоне спецоперации.

    Концерн «Калашников» представил новые разработки в сфере беспилотных летательных аппаратов на выставке UMEX 2026 в Абу-Даби, сообщает Telegram-канал концерна.

    Особый интерес у ближневосточных партнеров вызвало предложение апробировать разведывательный беспилотник «Скат-350М» в сочетании с барражирующими боеприпасами «Куб-2Э» и «Куб-10Э». По словам представителей концерна, апробация такой связки уже показала высокую эффективность на СВО и в приграничных районах.

    Отдельно отмечаются легкие коптеры «Каракурт 2.0» и «Голиаф 2.0», а также всеклиматический «Скат-350М» с размахом крыла 3,2 метра и взлетной массой 15 кг. Такой беспилотник может работать на высоте более 5000 метров и обеспечивать подразделения актуальной разведывательной информацией в любое время суток и при любой погоде.

    Система построена на уникальном программном обеспечении, которое интегрирует работу разведывательных беспилотников и барражирующих боеприпасов, позволяя создавать единое информационное пространство для решения задач любой сложности. Сначала «Скат-350М» выявляет цель и передает координаты оператору, после чего по объекту наносится удар одним из боеприпасов линейки «Куб». Завершает цикл контроля поражения также «Скат-350М».

    Генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников особо подчеркнул, что «комбинация «Кубов» со «Скатом» продемонстрировала крайнюю эффективность в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции». Он добавил, что отзывы о комплексе исключительно положительные, поэтому концерн нацелен на продвижение этого решения ближневосточным заказчикам.

    Уже в первый день форума была достигнута договоренность об организации демонстрационных полетов беспилотников концерна в ряде стран региона, что может стать еще одним шагом к их дальнейшему экспорту.

    Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» планирует продемонстрировать барражирующие боеприпасы на выставке вооружений в Абу-Даби.

    Между тем в среду компания представила обновленный ППК-20, разработанный с учетом опыта спецоперации на Украине.

    19 января 2026, 17:36 • Новости дня
    «Калашников» создал автомат АК-12К для штурмовиков за полгода
    «Калашников» создал автомат АК-12К для штурмовиков за полгода
    @ kalashnikovgroup.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Концерн «Калашников» представил компактную версию автомата АК-12К, созданную для штурмовиков, с учетом пожеланий военных из зоны СВО.

    АК-12К был спроектирован и запущен в производство концерном «Калашников» всего за полгода, передает ТАСС. Генеральный директор концерна Алан Лушников сообщил, что автомат был создан на основе обратной связи и пожеланий военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

    По его словам, недавно заказчик одобрил производство и поставки новой компактной версии автомата для штурмовых подразделений. Лушников подчеркнул, что штурмовикам, работающим в условиях плотной городской застройки, требуется компактное и эффективное вооружение.

    Он отметил: «Совсем недавно мы представили заказчику и получили от него положительное решение о начале производства и поставок компактной версии автомата АК-12, так называемого автомата АК-12К. Это штурмовой автомат. Штурмовикам для работы в условиях плотной городской застройки необходимо эффективное компактное изделие. И мы в кратчайшие сроки – за полгода – сделали такой автомат и поставили крупную серийную партию в войска».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» представит барражирующие боеприпасы «Куб-2Э» и «Куб-10Э» на выставке UMEX 2026 в ОАЭ.

    Концерн «Калашников» в 2025 году выполнил поставки 9-миллиметровых пистолетов Лебедева компактного типа для российских силовых ведомств.

    Компания завершила отгрузку новейших снайперских винтовок Чукавина и планирует существенно нарастить их производство в 2026 году.

    20 января 2026, 03:55 • Новости дня
    Власти Польши поссорились из-за приглашения Трампа в «Совет мира»
    Власти Польши поссорились из-за приглашения Трампа в «Совет мира»
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск не оценил приглашения польского лидера Кароля Навроцкого в «Совет мира» по Газе и поспешил ответить в соцсети, что правительство не позволит втянуть страну «в чужую игру».

    «Вступление Польши в международную организацию требует согласия Совета министров и ратификации Сеймом. Правительство будет руководствоваться исключительно интересами и безопасностью польского государства. И мы никому не позволим нас втянуть в чужую игру», – написал Туск в соцсети Х.

    До этого президенту Польши Навроцкому пришло приглашение от американского президента Дональда Трампа. Как сообщил 19 января советник по внешней политике польского президента Марцин Пшидач, приглашение стало свидетельством признания роли Польши на международной арене.

    «Президент Навроцкий получил приглашение от президента Трампа принять участие в работе этого совета», – передает Reuters слова Пшидача на пресс-конференции.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация США предложила Эрдогану принять участие в создании «Совета мира» для восстановления и безопасности в секторе Газа. Также приглашение от США вступить в «Совет мира» по Газе получил президент России Владимир Путин, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который уже подтвердил своё участие. При этом французский президент Эммануэль Макрон от предложения отказался.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что «Совет мира» используется США для сохранения своей гегемонии.

    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    21 января 2026, 02:30 • Новости дня
    Лукашенко объяснил решение присоединиться к «Совету мира»
    Лукашенко объяснил решение присоединиться к «Совету мира»
    @ Roman Naumov/URA.RU//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 января объявил о подписании документа о присоединении страны к «Совету мира», подчеркнув отсутствие необходимости уплаты взноса на первых этапах.

    «Что мы там, для Газы слишком поможем? Если и поможем, то не очень. Но меня прельщает то, что, может, этот Совет мира, его какие-то действия, возможности распространятся на другие части планеты. Прежде всего, может быть, мы по Украине что-то поможем, обсудим как-то и продвинем мир, сможем приблизить, повлиять на украинское руководство. Вот это меня больше всего прельщает», – признался белорусский лидер», – передает слова белорусского лидера агентство БЕЛТА.

    Лукашенко опроверг слухи о том, что для вступления в Совет Белоруссия должна внести 1 млрд долларов, подчеркнув, что никаких финансовых требований на начальном этапе нет.

    Он пояснил, что первые три года членства в «Совете мира» статус учредителя не требует денежных вложений. Если после этого периода государство захочет продолжить работу без выборов или назначения, потребуется заплатить 1 млрд долларов, однако существуют альтернативные условия.

    Лукашенко отметил, что при активном участии в деятельности «Совета мира» продолжить работу в организации можно и без уплаты этой суммы, если страна проявит себя достойно.

    «Я смотрю в будущее. Может, не я, а кто-то будет другой. Может, спасибо скажет. Поэтому не переживайте», – резюмировал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира» в Газе. Владимир Путин рассматривает предложение о вступлении в «Совет мира». Американские официальные лица выдвинули идею расширить «Совет мира» и включить в него вопросы по Украине и Венесуэле. Александр Лукашенко ранее заявлял, что для вступления в «Совет мира» не нужен миллиард долларов.

    20 января 2026, 06:23 • Новости дня
    Разведывательный P-8A Poseidon ВМС США заметили недалеко от Сочи
    Разведывательный P-8A Poseidon ВМС США заметили недалеко от Сочи
    @ Rob Edgcumbe/Stocktrek Images/ТА/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon зафиксировали в небе над Чёрным морем на подлете к российскому побережью около Сочи, следует из полётных данных воздушного судна.

    Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon был замечен в воздушном пространстве над Чёрным морем недалеко от Сочи, передаёт РИА «Новости».

    Согласно маршруту, воздушное судно вылетело с острова Сицилия, подошло к Чёрному морю со стороны Варны, вошло в воздушное пространство Румынии и затем проследовало в сторону Сочи, не приближаясь к Крыму.

    После этого Poseidon сделал круг, сменил курс в сторону грузинского Батуми, развернулся и вернулся на Сицилию.

    Boeing P-8A Poseidon разработан на базе пассажирского Boeing 737-800ERX и предназначен для ведения разведки, отслеживания перемещений судов, а также поиска и уничтожения подводных лодок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Перенджиев рассказал о задачах «разведывательной миссии НАТО» у российских границ. В ноябре американский самолет-разведчик RC-135U заметили около Сочи.

    20 января 2026, 16:59 • Новости дня
    Барражирующий боеприпас «Ланцет» изменили для запуска одним человеком
    Барражирующий боеприпас «Ланцет» изменили для запуска одним человеком
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На выставке UMEX 2026 в Абу-Даби представили пусковую установку, позволяющую одному оператору запускать боеприпас «Ланцет-Э» менее чем за минуту.

    Компания Zala презентовала новую пусковую установку для комплекса «Ланцет-Э» на выставке UMEX 2026 в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Установка позволяет единственному оператору развернуть систему и осуществить запуск барражирующего боеприпаса менее чем за минуту.

    В компании сообщили: «Новая пусковая установка призвана кардинально повысить оперативность применения самого мощного боеприпаса серии «Ланцет-Э» – «Изделия 51Э». В отличие от традиционной пусковой установки на автомобильном шасси, она позволяет расчету даже из одного человека развернуть систему и произвести запуск менее чем за минуту».

    Разработчик отметил, что после выполнения задачи установка не подлежит разборке или эвакуации, что повышает скрытность и мобильность боевых подразделений.

    В Zala уточнили, что новая пусковая установка однократного применения уже успешно прошла испытания в реальных боевых условиях и выпускается серийно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инженеры Zala выпустили одноразовую пусковую установку РУК «Ланцет-Э», что повысило уровень безопасности расчетов при развертывании.

    Обновленный разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» производства Zala презентовали на стенде Рособоронэкспорта иностранным журналистам в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

    Россия и Индия ведут переговоры о возможной локализации производства российских беспилотников, включая модель «Ланцет».

    20 января 2026, 09:41 • Новости дня
    Минобороны объявило набор контрактников в Войска беспилотных систем
    Минобороны объявило набор контрактников в Войска беспилотных систем
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В российских регионах стартовал прием заявлений от желающих служить в новых подразделениях Войск беспилотных систем (БПС), где предусмотрены контракты от одного года, сообщило Министерство обороны.

    Минобороны организовало работу по отбору граждан в подразделения Войск беспилотных систем по всей России, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    По данным ведомства, на пунктах отбора по всей стране ежедневно принимают множество заявлений от желающих служить в этом новом роде войск.

    Сообщается, что новобранцы смогут заключать контракт сроком от одного года, пройти обучение управлению дронами, а также получать выплаты за уничтожение целей. После завершения срока контракта предусмотрено гарантированное увольнение, если военнослужащий не захочет подписывать новый договор.

    Отбор ведется на должности операторов БПЛА, инженеров, техников и другие специальности. К кандидатам предъявляются требования по возрасту, состоянию здоровья, образованию, а также профессионально-психологической пригодности. Отмечается, что дополнительным преимуществом для операторов БПЛА станет развитый вестибулярный аппарат, мелкая моторика рук и уверенное пользование компьютером.

    В ведомстве подчеркнули, что инструкторы Войск БПС проводят предварительный отбор на месте, после чего кандидаты, прошедшие все этапы, направляются в учебные центры для специальной подготовки.

    По словам замначальника Войск беспилотных систем Сергея Иштуганова, структура нового рода войск уже определена, созданы штатные полки и подразделения. Министр обороны Андрей Белоусов ранее заявлял, что завершить формирование Войск беспилотных систем планируется в 2026 году.

    Президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года»  заявил о существенном улучшении снабжения фронта беспилотниками. Глава государства пообещал и далее поддерживать разработчиков новых моделей для армии.

    20 января 2026, 16:10 • Новости дня
    Зеленский: Во вторник Украина потратила ракеты ПВО на 80 млн евро

    Зеленский заявил об использовании Украиной ракет ПВО на 80 млн евро

    Зеленский: Во вторник Украина потратила ракеты ПВО на 80 млн евро
    @ Pou/ROPI/ZUMA Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Киев сообщил о применении во вторник систем противовоздушной обороны, стоимость которых составила более 80 млн евро.

    На Украине во вторник были использованы ракеты противовоздушной обороны общей стоимостью 80 млн евро. Об этом журналистам рассказал Владимир Зеленский, сообщает ТАСС, цитируя издание «Новости. Live».

    По его словам, «очень сложно находить эти ракеты и отвоевывать деньги на ракеты». Он также отметил, что Украина получает специальные пакеты помощи по ПВО.

    Зеленский подчеркнул, что проблема обеспечения современными средствами ПВО сохраняется, поскольку поставки ракет и финансовая поддержка требуют значительных усилий и поиска ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Зеленский пожаловался на задержки в закупках американского вооружения для нужд украинской армии по программе PURL.

    Также он заявил, что для реализации этой программы Украине потребуется 15 млрд долларов в 2026 году.

    Впрочем, в декабре генсек НАТО Марк Рютте отмечал, что в 2026 году по программе PURL будет выделяться около 1 млрд евро в месяц, в основном на закупки средств ПВО.

    На фоне этого во вторник в Минобороны РФ сообщили о массированном ночном ударе российских войск по предприятиям ВПК Украины, а также по энергетическим и транспортным объектам, используемым ВСУ.

    21 января 2026, 09:05 • Новости дня
    Большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира»

    FT: Большинство стран ЕС отказались вступать в «Совет мира» из-за ООН и Путина

    Большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира»
    @ Kira Hofmann/picture alliance/BMF/photothek/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство стран Евросоюза отказались поддержать инициативу создания «Совета мира» из-за опасений по поводу усиления влияния США и возможного участия в нем президента России Владимира Путина, сообщает The Financial Times.

    По данным Financial Times, большинство государств Евросоюза отказались принимать участие в создании «Совета мира», инициированного США, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что приглашения от США получили представители многих стран, однако «большинство стран ЕС отклонили эти приглашения».

    Financial Times отмечает, что среди европейских политиков закрепились опасения по поводу подлинных целей формирования «Совета мира». В частности, в Европе считают, что новая структура может отодвинуть ООН на второй план как ключевую международную площадку для разрешения глобальных конфликтов.

    По информации источников газеты, дополнительные сомнения у представителей ЕС вызвало приглашение в «Совет мира» президента России Владимира Путина. Отмечается, что участие Москвы может восприняться как легитимизация подхода Вашингтона к международным вопросам.

    Идею создания «Совета мира» ранее озвучил президент США Дональд Трамп, который заявил о намерении пригласить в новую структуру лидеров разных государств – в том числе России и Белоруссии – для обсуждения выхода из кризиса вокруг сектора Газа.

    Ранее СМИ писали, что якобы Дональд Трамп решил провести в Давосе церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по сектору Газа.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил приглашение войти в этот совет.

    Песков заявил, что Москва пока не знает всех деталей инициативы и рассчитывает получить разъяснения от США.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ложью заявления о необходимости внести для участия в совете миллиард долларов.

    19 января 2026, 19:10 • Новости дня
    Балицкий назвал удар ВСУ по школе актом террора

    В Запорожской области три дрона ВСУ атаковали школу во время уроков

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о целенаправленном ударе ВСУ по школе, когда в здании находились дети и педагоги.

    Вооруженные силы Украины совершили атаку на школу № 1 «Скифия» в Каменке-Днепровской Запорожской области, передает ТАСС. В момент удара в учебном заведении находились пятнадцать учеников и десять учителей, никто из них не пострадал.

    Губернатор Евгений Балицкий заявил: «ВСУ целенаправленно атаковали гражданский объект, где в учебное время находятся дети и педагоги. Применение трех беспилотных летательных аппаратов по школе является вопиющим актом террора, грубейшим нарушением всех норм международного гуманитарного права и не имеет никаких оправданий. Целью был явно мирный объект социальной инфраструктуры».

    Он уточнил, что на месте происшествия работают оперативные службы. По словам Балицкого, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности школьников и педагогов, а также для оперативного восстановления повреждений здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об уничтожении нескольких десятков солдат двух элитных подразделений ВСУ в Запорожской области за трое суток. В 25 населенных пунктах Херсонской области произошло отключение электроснабжения из-за технического сбоя на подстанции в Запорожской области.

    21 января 2026, 05:05 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал, как с двумя боевиками расправился с жительницей Авдеевки

    Tекст: Катерина Туманова

    Боевики ВСУ втроём изнасиловали и убили жительницу Авдеевки в ДНР, когда в городе никого не осталось, рассказала военный корреспондент Елена Соколова после интервью с одним из них.

    Соколова рассказала, как однажды беседовала с украинским военнопленным из Краматорска, говорили по-русски.

    «Он принял участие в групповом изнасиловании. Там было трое этих негодяя, которые ходили в деревню, где оставалась одна мирная жительница, ей было около 40 лет, они её жестоким способом изнасиловали и убили», – рассказала военкор ТАСС.

    По её слова, боевики ВСУ думали, что это им сойдет с рук. Но вскоре с наступлением пришла одна из российских бригад и ликвидировала двоих, а её собеседника взяли в плен.

    «И я знаю, что сейчас он сидит, но, честно говоря, я не увидела, чтобы он испытывал какие-то муки совести», – призналась военкор Соколова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, солдат ВСУ Владимир Парафило был приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство жительницы Курской области, а также за расстрел мужчины, который пытался ей помочь. Пленный военнослужащий ВСУ признался в убийствах и изнасилованиях на Донбассе.

    19 января 2026, 09:45 • Новости дня
    Токаев согласился войти в «Совет мира» по Газе

    Токаев согласился на предложение США войти в «Совет мира» по Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил свое согласие участвовать в «Совете мира» по урегулированию ситуации в Газе и поблагодарил президента США за приглашение.

    Президент США Дональд Трамп пригласил казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева войти в состав «Совета мира» по управлению сектором Газа, а Казахстан – стать одним из государств-учредителей, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь казахстанского президента Руслан Желдибай рассказал, что Токаев получил официальное приглашение и одним из первых среди мировых лидеров выразил согласие на участие.

    По словам пресс-секретаря, Токаев направил Трампу письмо с благодарностью и подтверждением согласия войти в состав объединения. В письме Токаев подтвердил, что Казахстан готов внести вклад в достижение мира на Ближнем Востоке, укрепление межгосударственного доверия и стабильности.

    Желдибай также добавил, что в Астане не публиковали эту информацию до официального заявления администрации Трампа, считая это неэтичным, однако процесс уже начался сам по себе.

    Ранее лидеры других стран также получили аналогичные предложения от США. «Совет мира» начнет работу во второй фазе мирного плана, согласованного Израилем и ХАМАС в октябре 2025 года при посредничестве Египта, Катара, США и Турции.

    В ноябре прошлого года Трамп заявил, что Астана присоединится к «Авраамовым соглашениям» по нормализации отношений с Израилем.

    Администрация США предложила Эрдогану принять участие в создании «Совета мира» для восстановления и безопасности в секторе Газа.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что «Совет мира» используется США для сохранения своей гегемонии.

    20 января 2026, 13:27 • Новости дня
    Лавров сообщил о получении конкретных предложений по «Совету мира» по Газе
    Лавров сообщил о получении конкретных предложений по «Совету мира» по Газе
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва получила конкретные предложения и проект устава по созданию «Совета мира» по Газе, что подчеркивает стремление США собрать для этого международную коалицию, об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

    Москва недавно получила конкретные предложения и проект устава по «Совету мира» по Газе, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что инициатива отражает понимание Соединенными Штатами необходимости собрать группу стран для сотрудничества по данному вопросу.

    «Мы совсем недавно получили конкретные предложения, проект устава этой структуры и так далее, но эта инициатива отражает понимание Соединенными Штатами, что даже они со своей внешнеполитической философией исходят из необходимости собирать группу стран, которые будут сотрудничать с вами в том или ином направлении», – сказал он.

    Лавров подчеркнул, что США, несмотря на свою внешнеполитическую философию, осознали необходимость объединения государств для взаимодействия в решении ближневосточных проблем.

    Глава МИД добавил, что создание палестинского государства сохраняет актуальность и в контексте инициативы президента США Дональда Трампа о формировании «Совета мира». По его словам, выполнение решения ООН о создании палестинского государства остается важнейшим критерием для долгосрочного урегулирования на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира» в Газе. Владимир Путин рассматривает предложение о вступлении в международный «Совет мира» по Газе. Американские официальные лица выдвинули идею расширить «Совет мира» и включить в него вопросы по Украине и Венесуэле.

    20 января 2026, 15:54 • Новости дня
    Renault договорился о запуске производства БПЛА для Киева

    Renault и Turgis Gaillard запланировали выпуск дронов для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французский автоконцерн Renault начнет совместное производство беспилотников для Киева с оборонной компанией, используя две свои площадки и поддержку Минобороны, пишут западные СМИ.

    Соглашение о совместном производстве беспилотников для Киева заключили французский автоконцерн Renault и оборонная компания Turgis Gaillard. Проект будет реализован при поддержке Министерства обороны Франции. Производство организуют на двух заводах автоконцерна, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Financial Times.

    Детали контракта пока не раскрываются. Глава Renault Фабрис Камболив заявил: «Это длительный проект, и его курирует Минобороны. Мы подтверждаем наше участие в проекте по запросу правительства».

    Газета отмечает, что в июне 2025 года правительство Франции призвало автопроизводителей и оборонные компании объединить усилия для выпуска дронов. Последний раз французские автокомпании выпускали военную продукцию во времена Первой и Второй мировых войн.

    О том, что Renault планирует запустить выпуск беспилотников на Украине совместно с оборонным предприятием недалеко от линии боевых действий, сообщалось еще в июне 2025 года – сразу после призыва о сотрудничестве со стороны Правительства Франции.

    Позже французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил против возможного участия Renault в этом проекте, отметив риски для компании.

    Ранее Renault подавал заявку на товарный знак Reno в России, но получил отказ из-за несоответствия регистрационных данных.

    Напомним, что российское правительство добавило Renault в перечень фирм, к которым применяются особые экономические меры.

    19 января 2026, 20:43 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп в Давосе намерен подписать соглашение о «Совете мира» по Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп планирует организовать в четверг в Давосе церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по сектору Газа, сообщил журналист Bloomberg Алекс Уикхэм.

    Пока неизвестно, какие конкретно государства примут участие в подписании, передает РИА «Новости».

    «Трамп хочет провести церемонию подписания его «Совета мира» в Давосе в четверг. Какие страны подпишут, пока неясно. Многие страны хотят, чтобы США переписали условия, сообщают источники», – написал Уикхэм в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее Трамп объявил о завершении формирования «Совета мира» в Газе.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин получил от США приглашение вступить в «Совет мира» по Газе.

    Напомним, в швейцарском Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум.

    20 января 2026, 18:24 • Новости дня
    Австрия призвала отказаться от единогласия при обороне ЕС

    Глава МИД Австрии предложила изменить принцип голосования ЕС по обороне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер предложила ЕС переход к большинству при принятии решений по вопросам обороны, чтобы повысить эффективность внешней политики.

    Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер выступила с инициативой изменить принцип принятия решений в Евросоюзе по вопросам внешней политики и обороны, передает ТАСС. Она подчеркнула, что сегодняшняя международная обстановка требует большей гибкости и способности к оперативным действиям. По словам министра, политика, основанная на силе, снова становится актуальной, поэтому ЕС должен адаптироваться к новым условиям.

    В своей статье для газеты Die Presse Майнль-Райзингер отметила: «В мире, куда снова вернулась политика, основанная на силе, способность действовать становится жизненно необходимой. Поэтому для сохранения мира и благосостояния в Европе необходимо при обсуждении центральных вопросов внешней политики и обороны, которые сейчас решаются на основе принципа единогласия, усиленно двигаться в сторону принятия решений на основе принципа большинства».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас между Берлином и Парижем обостряются разногласия по вопросам обороны, финансирования Украины и торгового соглашения с МЕРКОСУР.

    Кроме того, издание отмечает, что европейские страны обсуждают возможность создания нового альянса в сфере безопасности без участия Соединенных Штатов.

    Ранее в Евросоюзе заявили о начале подготовки новой стратегии безопасности с учетом геополитических изменений.

    Попытка сэкономить на газе поставила Европу в уязвимое положение

    Европа так быстро начала откачивать газ из подземных хранилищ, что поставила под угрозу собственную энергетическую безопасность в отопительный сезон. Замерзать из-за дефицита газа европейцы не будут, однако экономические последствия могут оказаться печальными. Чем именно опасна ситуация с низким уровнем запасов газа в ПХГ? Подробности

    Риторика прибалтов о Калининграде опасна для них самих

    «Это будет самоубийством для тех, кто затеет подобные провокации». Такими словами глава МИД России Сергей Лавров ответил на заявления литовского дипломата, отрицающего принадлежность Калининграда к России и упоминающего планы НАТО по нападению на Калининградскую область. Почему даже пустые угрозы прибалтийских политиков стоит воспринимать всерьез? Подробности

    Как российские войска откроют путь на Славянск

    В последние дни существенно возросли темпы наступления российских войск в районе Красного Лимана – последнего крупного населенного пункта перед Славянском. Кто и как проводит эти военные операции, что ВСУ пытаются этому противопоставить и какое значение освобождение Красного Лимана будет иметь для всей СВО в целом? Подробности

    Новый аргумент Трампа в споре за Гренландию унизил Британию

    Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Британию за передачу Маврикию архипелага Чагос, где находится крупная американо-британская военная база Диего-Гарсия. Теперь за аренду территории придется платить. Трамп назвал сделку «актом огромной глупости» и проявлением слабости, потому что она якобы ставит под угрозу национальную безопасность и выгодна соперникам США, таким как Россия и Китай. Почему Лондон пошел на эту сделку и как это повлияет на его отношения с Вашингтоном? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Украинцы нашли защитника в Польше

      В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    • Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

      В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

