Карлсон заявил о временном задержании израильскими властями
Журналист Такер Карлсон заявил о временном изъятии паспорта и задержании израильскими властями после интервью с послом США Майком Хакаби в Тель-Авиве. Израильская сторона и американское посольство в Израиле заверили, что задержания не было, а Карлсон проходил стандартные процедуры.
Карлсон заявил Daily Mail, что вскоре после интервью израильские чиновники в аэропорту Бен-Гурион забрали у него паспорт и увели его исполнительного продюсера в отдельную комнату, передает РИА «Новости».
«Мужчины, которые представились как сотрудники аэропорта, забрали наши паспорта, утащили нашего исполнительного продюсера в отдельную комнату и потребовали, чтобы он рассказал, о чём мы говорили с послом Хакаби», – передает таблоид слова Карлсона после инцидента.
Карлсон отметил, что ситуация показалась ему очень странной, но команда уже покинула Израиль.
Однако израильское Управление аэропортов категорически отвергло информацию о задержании или допросе Карлсона и его коллег. В ведомстве пояснили, что журналисту и его команде задали «несколько стандартных вопросов».
По версии израильской стороны, речь идет о действиях «в соответствии с принятыми процедурами, которые время от времени применяются ко многим пассажирам». А в отдельной комнате беседу вели для сохранения ее конфиденциальности.
Американское посольство в Израиле также опровергло заявления Карлсона. Представитель дипмиссии сообщил, что журналист проходил паспортный контроль на общих основаниях, и ему были заданы стандартные вопросы, как и другим пассажирам, включая посла Хакаби и дипломатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон в подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном высказывались о том, что возможная война с Ираном может привести к краху американской «империи» и окончанию президентства Дональда Трампа. В ответ Трамп призвал объяснить «чокнутому Карлсону» невозможность ядерного оружия для Ирана.