Суд Дагестана назначил 15 лет колонии убийце ректора Садикова

Суд Дагестана приговорил виновного в убийстве ректора Садикова в 2011 году к 15 годам

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд Дагестана приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство ректора Института теологии и международных отношений Максуда Садикова и его племянника, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Преступление было совершено по найму и по предварительному сговору группой лиц 7 июня 2011 года в Махачкале. Следствием установлено, что нападение организовали на почве личной вражды. К совершению преступления привлекли группу неустановленных лиц, которые наняли осужденного и еще одного неустановленного исполнителя.

Злоумышленники заранее подготовились, собрали информацию о жертвах и приобрели огнестрельное оружие. Дождавшись возвращения Садикова с племянником во двор дома на улице Абубакарова, они произвели не менее 30 выстрелов, от которых оба потерпевших скончались на месте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Максуд Садиков вел активную общественную деятельность и считал религиозное просвещение главным оружием против религиозно-политического экстремизма.

Русская православная церковь выразила соболезнования в связи с убийством ректора. А власти Дагестана заявляли, что предпримут все меры для законного наказания преступников, убивших Максуда Садикова и его племянника.