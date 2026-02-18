Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.9 комментариев
Путин указал на задержку создания цифрового профиля здоровья гражданина в России
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства отметил, что в стране до сих пор не создан цифровой профиль здоровья гражданина.
Президент напомнил о прежних договоренностях по формированию этой системы, передает ТАСС.
«Мы договаривались еще давно сформировать так называемый профиль здоровья гражданина. Но, к сожалению, пока он не сделан. Надо подумать», – сказал он.
Напомним, в среду Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах.
Он призвал учитывать потребность в медучреждениях при застройке новых районов, а также заявил о необходимости внедрения цифровых технологий в медицине.