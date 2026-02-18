Песков отказался оценивать настрой делегации Украины в Женеве

Tекст: Антон Антонов

Песков не стал отвечать на вопрос журналистов о том, насколько конструктивным был настрой украинской делегации. «Не могу сказать. Ждем информации», – приводит слова Пескова ТАСС.

Отвечая на вопрос о позиции России по участию США в переговорах, Песков подчеркнул, что пока рано давать оценки. Он также прокомментировал продолжительность переговоров, заявив, что меньшая длительность второго дня обсуждений не свидетельствует об отсутствии прогресса: « Если вы прочитали сказанное Мединским, можно сказать, что [это были] сложные переговоры».

Песков добавил, что на данный момент нет информации о месте проведения следующего раунда переговоров по Украине. Делегация России доложит президенту России Владимиру Путину итоги переговоров по Украине, как только долетит, добавил Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые и деловые.