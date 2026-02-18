На Украине задержали мужчину за продажу фальшивых паспортов для уклонистов

Tекст: Дарья Григоренко

По данным СБУ, задержанный получал настоящие документы одной из стран Евросоюза через свои зарубежные контакты, передает РИА «Новости».

Как отмечается в сообщении СБУ, мужчина вклеивал фотографии своих клиентов в паспорта и водительские удостоверения, после чего продавал им эти поддельные документы. Таким способом украинцы призывного возраста получали возможность покинуть страну.

Ранее СБУ сообщила, что сотрудник Главного военного госпиталя ВСУ организовал схему уклонения от мобилизации и за четыре года ее существования положил себе в карман более 60 тыс. долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командиры ВСУ отправили непригодного для службы солдата на передовую. ВСУ пополнили старыми, больными и пьющими гражданами.