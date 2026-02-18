Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.2 комментария
На Украине задержали мужчину за продажу фальшивых паспортов для уклонистов
Житель Киевской области был задержан по подозрению в продаже поддельных европейских паспортов и водительских удостоверений мужчинам призывного возраста, которые пытались избежать мобилизации на Украине.
По данным СБУ, задержанный получал настоящие документы одной из стран Евросоюза через свои зарубежные контакты, передает РИА «Новости».
Как отмечается в сообщении СБУ, мужчина вклеивал фотографии своих клиентов в паспорта и водительские удостоверения, после чего продавал им эти поддельные документы. Таким способом украинцы призывного возраста получали возможность покинуть страну.
Ранее СБУ сообщила, что сотрудник Главного военного госпиталя ВСУ организовал схему уклонения от мобилизации и за четыре года ее существования положил себе в карман более 60 тыс. долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командиры ВСУ отправили непригодного для службы солдата на передовую. ВСУ пополнили старыми, больными и пьющими гражданами.