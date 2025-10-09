Командиры ВСУ отправили непригодного для служба солдата на передовую

Командиры ВСУ отправили непригодного для службы солдата на передовую

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заставский рассказал, что командование отправило его на передовую позицию, чтобы проверить его небоеспособность, передает ТАСС.

У Заставского были серьезные проблемы со здоровьем – две металлические пластины в ноге и переломанная грудная клетка. Из-за этих травм он дважды не прошел медкомиссию, но на третий раз все же был мобилизован.

Пленный заявил, что не хотел отправляться на боевые позиции, пытаясь добиться перекомиссии. «Мне говорят, надо, чтобы ты хотя бы раз вышел на боевые, чтобы мы увидели, что ты не можешь [воевать]», – процитировал он своих командиров. При этом ему обещали, что он отправится на вторую линию обороны, где нет боев, и после возвращения сразу попадет в госпиталь на дообследование.

Однако на деле военнослужащий оказался на новой, передовой позиции, куда, по его словам, какой-то начальник захотел продвинуться. На передовой Заставский не спал трое суток, а затем от усталости заснул. Когда он проснулся, то увидел перед собой российских военнослужащих, которые взяли его в плен.

