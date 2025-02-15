Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
ВСУ привлекли инвалидов для рытья окопов на запорожском направлении
Эксперт Киселев сообщил, что ВСУ привлекли инвалидов для рытья окопов на запорожском направлении
Вооруженные силы Украины используют инвалидов для строительства линии обороны на запорожском направлении, принуждая их рыть окопы, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.
ВСУ привлекают инвалидов для рытья окопов на запорожском направлении, сообщает ТАСС. Военный эксперт Виталий Киселев в эфире программы «Соловьев Live» заявил, что эти действия связаны с попытками украинской стороны создать оперативную линию обороны. По его словам, для этого используются люди с явными физическими и умственными отклонениями, которых заставляют заниматься земляными работами.
Киселев отметил, что работы по рытью окопов сопровождаются привлечением большого количества техники. Однако, как отмечает эксперт, финансирование для этих целей не выделяется в достаточном объеме, что делает усилия по строительству оборонительных сооружений неэффективными. В связи с этим возникает предположение, что некоторые из инвалидов, привлекаемых к работе, могут остаться в окопах.
Эксперт также указал на значительное сосредоточение украинских военных сил и техники на этом направлении. По его мнению, это свидетельствует о подготовке ВСУ к крупному сражению. В ближайшие дни, как считает Киселев, может произойти уничтожение более 7 тыс. военнослужащих ВСУ на этом участке фронта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области сдался в плен глухой на одно ухо боец ВСУ.
Ранее пленный ВСУ сообщил о призыве в армию мужчины с аутизмом, который не умеет разговаривать.
А в 114-й бригаде территориальной обороны ВСУ из 90 новых солдат лишь 24 оказались пригодными к боевым задачам, в то время как 66 были признаны «старыми, больными или алкоголиками».