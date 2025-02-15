Эксперт Киселев сообщил, что ВСУ привлекли инвалидов для рытья окопов на запорожском направлении

Tекст: Мария Иванова

ВСУ привлекают инвалидов для рытья окопов на запорожском направлении, сообщает ТАСС. Военный эксперт Виталий Киселев в эфире программы «Соловьев Live» заявил, что эти действия связаны с попытками украинской стороны создать оперативную линию обороны. По его словам, для этого используются люди с явными физическими и умственными отклонениями, которых заставляют заниматься земляными работами.

Киселев отметил, что работы по рытью окопов сопровождаются привлечением большого количества техники. Однако, как отмечает эксперт, финансирование для этих целей не выделяется в достаточном объеме, что делает усилия по строительству оборонительных сооружений неэффективными. В связи с этим возникает предположение, что некоторые из инвалидов, привлекаемых к работе, могут остаться в окопах.

Эксперт также указал на значительное сосредоточение украинских военных сил и техники на этом направлении. По его мнению, это свидетельствует о подготовке ВСУ к крупному сражению. В ближайшие дни, как считает Киселев, может произойти уничтожение более 7 тыс. военнослужащих ВСУ на этом участке фронта.

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