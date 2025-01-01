Пленный ВСУ сообщил о призыве мужчины с аутизмом, не умеющего разговаривать

Tекст: Мария Иванова

Украинский военнопленный Виталий Михаленко рассказал о случае, когда сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки отправили на службу в украинскую армию мужчину с аутизмом, пишет ТАСС.

По словам Михаленко, этот мужчина даже не разговаривает, а его родители приезжали и показывали документы, подтверждающие диагноз, однако это не помогло. Мужчину оставили в армии, назначив ему роль помощника повара.

Михаленко также отметил, что сам был мобилизован, и их подготовка длилась всего две недели. Большую часть времени они проводили, разжигая костры на полигоне, чтобы не замерзнуть. Он добавил, что с новобранцами не проводились обучающие занятия.

По его словам, даже те военнослужащие, которые проходили обучение во Франции, не научились воевать и в ходе боевых действий часто обстреливают своих сослуживцев и добивают раненых.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 114-й бригаде теробороны ВСУ из 90 новых солдат лишь 24 оказались пригодными к боевым задачам, тогда как остальные 66 признаны «старыми, больными или алкоголиками», что вызывает тревогу относительно их боеспособности.

Украинский военнопленный Анатолий Скикетский рассказал, что в ряды ВСУ набирают пожилых людей, которые не способны участвовать в боевых действиях из-за возраста и здоровья.

Пленный военнослужащий ВСУ Владимир Гаврошенко заявил, что его мобилизовали, несмотря на отсутствие трех пальцев, что лишает его возможности стрелять.