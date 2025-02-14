Глухой на одно ухо военнослужащий ВСУ Алексей Ященко сдался в плен в Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Алексей Ященко, мобилизованный в вооруженные силы Украины, оказался в плену в Курской области вместе с сослуживцами, сообщает ТАСС. Несмотря на полную глухоту на одно ухо, он был призван в ВСУ 5 сентября.

После пяти дней в больнице в Харькове его отправили на обучение, хотя Ященко надеялся быть списанным. Однако врач сказал ему: «Я тоже с одним ухом, так что все нормально».

В ходе службы Ященко был ранен и ожидал эвакуации или ротации, но ее не последовало. По его словам, командование запретило эвакуацию, приказывая держать позиции до последнего. В результате он и его сослуживцы решили сдаться в плен. Восьмерым украинским военнослужащим, включая Ященко, была предоставлена медицинская помощь и питание. Ященко отметил, что условия в плену лучше, чем перспектива погибнуть, оставив семью без кормильца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский военный сообщил, что на Украине мужчина с аутизмом, не умеющий разговаривать, был призван в армию. Также житель Запорожья рассказал, что в украинской армии уничтожаются рапорты о негодности к военной службе. Пленный Максим Волошин указал на нежелание 80% мужчин на Украине идти на фронт.