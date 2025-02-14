Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.2 комментария
Глухой на одно ухо боец ВСУ сдался в плен в Курской области
Глухой на одно ухо военнослужащий ВСУ Алексей Ященко сдался в плен в Курской области
Алексей Ященко, страдающий полной глухотой на одно ухо, был мобилизован в ВСУ и позже сдался в плен в Курской области, где рассказал о запрете на эвакуацию и решении сдаться.
Алексей Ященко, мобилизованный в вооруженные силы Украины, оказался в плену в Курской области вместе с сослуживцами, сообщает ТАСС. Несмотря на полную глухоту на одно ухо, он был призван в ВСУ 5 сентября.
После пяти дней в больнице в Харькове его отправили на обучение, хотя Ященко надеялся быть списанным. Однако врач сказал ему: «Я тоже с одним ухом, так что все нормально».
В ходе службы Ященко был ранен и ожидал эвакуации или ротации, но ее не последовало. По его словам, командование запретило эвакуацию, приказывая держать позиции до последнего. В результате он и его сослуживцы решили сдаться в плен. Восьмерым украинским военнослужащим, включая Ященко, была предоставлена медицинская помощь и питание. Ященко отметил, что условия в плену лучше, чем перспектива погибнуть, оставив семью без кормильца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский военный сообщил, что на Украине мужчина с аутизмом, не умеющий разговаривать, был призван в армию. Также житель Запорожья рассказал, что в украинской армии уничтожаются рапорты о негодности к военной службе. Пленный Максим Волошин указал на нежелание 80% мужчин на Украине идти на фронт.