Депутат Рады Евтушок: До 90% уехавших украинцев 18-22 лет никогда не вернутся

Tекст: Денис Тельманов

Около 80-90% молодых граждан Украины, покинувших страну после отмены ограничений на выезд для мужчин 18-22 лет, уже не планируют возвращаться, считает депутат Верховной рады Сергей Евтушок, передает ТАСС.

«Те люди, которые уехали с Украины, 80-90% из них назад не вернутся. И это для страны очень серьезные вызовы», – заявил он.

Евтушок подчеркнул, что страна рискует потерять значительный рабочий и образовательный потенциал. По его словам, отток кадров действительно очень велик, и молодежь составляет будущее страны.

Большой процент миграции молодежи также признается на Украине. По данным газеты The Daily Telegraph со ссылкой на польскую пограничную службу, после снятия ограничений с Украины выехали 100 тыс. мужчин. В основном направление миграции – Германия, куда еженедельно прибывает от 1,4 до 1,8 тыс. граждан Украины.

С 28 августа постановление правительства Украины разрешило мужчинам 18-22 лет выезжать из страны при военном положении. После этого в соцсетях стали появляться видео с большими очередями на пунктах пропуска, где, как утверждается, молодые люди спешили воспользоваться новым разрешением. До недавнего времени на Украине был запрещен свободный выезд мужчин с 18 лет из-за военного положения, при этом под мобилизацию подпадают граждане старше 25 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа около 100 тыс. молодых мужчин с Украины в возрасте от 19 до 22 лет выехали в Польшу. Часть жителей Запорожской области сбежали на Украину, оставив без поддержки своих пожилых родственников.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно вернулся в Киев после громкой истории с его бегством из страны.