Дмитриев назвал конструктивными переговоры с Кушнером и Уиткоффом в США
Переговоры в Майами проходят конструктивно, сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Дмитриев в США встречается со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
«Дискуссии проходят конструктивно», – приводит слова Дмитриева РИА «Новости».
Дмитриев отметил, что дискуссии «продолжатся сегодня, также продолжатся завтра».
Переговоры проходят в Майами, где восточное время и все еще суббота, 20 декабря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами для участия в переговорах по украинскому урегулированию. Дмитриев заявил о готовности России к совместной работе с США в Арктике.