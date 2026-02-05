Военные выступают в школах перед детьми – это очень нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может безнаказанно оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.0 комментариев
Китай выражает сожаление в связи с прекращением срока действия договора ДСНВ между Россией и США и считает его прекращение угрозой глобальной стратегической стабильности, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Китай выразил сожаление по поводу окончания срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США, передает ТАСС.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил, что данное соглашение имело большое значение для поддержания глобальной стратегической стабильности. По его словам, Китай считает договор важным инструментом предотвращения гонки вооружений и обеспечения международной безопасности.
Кроме того, представитель МИД КНР заявил, что страна не сможет присоединиться к переговорам по ядерному разоружению на текущем этапе. Он объяснил это существенным различием ядерного потенциала Китая и США. По словам дипломата, Пекин выступает за продвижение ядерного разоружения в соответствии с принципами глобальной стратегической стабильности.
В последние месяцы США неоднократно призывали Китай участвовать в новых механизмах ядерного разоружения совместно с Вашингтоном и Москвой. Китайская дипмиссия в Вашингтоне назвала эти призывы несправедливыми и нецелесообразными, подчеркнув, что подключение Китая к российско-американскому процессу сокращения ядерных вооружений невозможно на данном этапе.
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил, что истечение срока действия договора СНВ-3 представляет собой «мрачный момент» для мира и безопасности.
МИД России заявил, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и свободны в дальнейшем выборе шагов.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из «Игры престолов».