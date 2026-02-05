Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.0 комментариев
Умерла ведущая актриса Театра Вахтангова Ольга Чиповская
Заслуженная артистка России Ольга Чиповская, посвятившая более 40 лет служению вахтанговской сцене, ушла из жизни, сообщил Театр имени Евгения Вахтангова.
«Мощная, разнообразная, острохарактерная и трагическая, одна из самых ярких актрис своего поколения», – сообщил театр в своем Telegram-канале.
В репертуаре театра она играла цыганка Хасю в «Улыбнись нам, Господи», Марью Дмитриевна Ахросимову в «Войне и мире» и Долли де Фриз в спектакле «Театр».
В 2021 году Чиповская была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Ранее британская актриса Элизабет Келли умерла в возрасте 104 лет.