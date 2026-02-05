Умерла ведущая актриса Театра Вахтангова Ольга Чиповская

Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией

Латвия и Эстония поддержали назначение спецпосланника ЕС по России

Tекст: Вера Басилая

Лидеры Латвии и Эстонии высказались за назначение специального представителя Евросоюза для прямых переговоров с Россией по вопросу конфликта на Украине, передает РБК. По их мнению, европейские страны должны быть непосредственными участниками переговорного процесса, а не оставлять эту роль лидерам США.

Президент Эстонии Алар Карис отметил, что Европа запоздала с инициативой переговоров, уступив место за столом американскому президенту Дональду Трампу. Он подчеркнул, что, несмотря на это, европейская сторона сохраняет право быть услышанной, поскольку поддерживает Украину и косвенно участвует в конфликте. По его словам, «пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем с агрессорами, а теперь переживаем, что нас там нет за столом переговоров».

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Европа должна участвовать в дипломатическом урегулировании, но при этом настаивала на необходимости продолжения изоляции России и сохранения санкций против нее. Она предложила, чтобы на должность спецпосланника был назначен лидер Германии, Франции или Британии для помощи Украине на переговорах.

В то же время министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал идею опасной, заявив, что любые попытки диалога ранее воспринимались Россией как уступки и лишь усиливали ее аппетиты. Он призвал продолжать давление на Россию, а не искать компромиссы.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине, рассматривается кандидатура президента Финляндии Александра Стубба.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал всем, кто хочет вести серьезный диалог с Россией, не делать громких заявлений, а связаться напрямую.