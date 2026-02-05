Илон Маск признал, что счастье за деньги не купишь

Илон Маск заявил, что счастье нельзя купить за деньги

Tекст: Мария Иванова

Американский бизнесмен Илон Маск, который стал первым человеком в истории с состоянием в 852 млрд долларов, высказался о связи денег и счастья, передает ТАСС.

В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он заявил: «Тот, кто сказал, что «счастье за деньги не купишь», действительно знал, о чем говорил».

Напломним, 4 февраля состояние Маска впервые превысило 800 млрд долларов и достигло рекордных 852 млрд. Это сделало его самым богатым человеком в мире на текущий момент.

До этого Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 700 млрд долларов.

Маск рассказал, что однажды уплатил настолько крупную сумму налогов, что это привело к сбою компьютера налоговой службы США.

Маск известен как основатель и руководитель таких компаний, как SpaceX и Tesla, а также владелец платформы X.



