Forbes: Маск стал первым в истории человеком с состоянием выше 700 млрд долларов

Tекст: Мария Иванова

Американский предприниматель Илон Маск впервые в мировой истории стал обладателем состояния, превышающего 700 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Forbes.

Состояние Маска резко выросло после того, как верховный суд штата Делавэр отменил решение нижестоящей инстанции, признавшей недействительным его вознаграждение опционами на акции Tesla, сумма которых сейчас достигает 139 млрд долларов.

Forbes уточняет: после успешной отмены этого судебного решения совокупное состояние Маска достигло рекордных 749 млрд долларов.

До этого издание уже называло Маска первым человеком, чье богатство превысило 600 млрд долларов, после того как его компания SpaceX была оценена более чем в 800 млрд долларов благодаря публичному предложению по покупке акций.

Еще в марте 2020 года Forbes оценивал состояние Маска в 24,6 млрд долларов. За четыре года Маск успел установить несколько исторических рекордов: в январе 2021 года он стал самым богатым человеком планеты, тогда его богатство последовательно преодолело пороги в 200 и 300 млрд долларов, а в 2024 году – в 400 и 500 млрд долларов.

Отмечается, что единственным, кто ранее приближался к подобным показателям, был сооснователь Oracle Ларри Эллисон. Его состояние достигало 300 и 400 млрд долларов, однако отметку в 700 млрд долларов никто, кроме Маска, еще не преодолевал.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск заработал за последний год сумму, превышающую совокупную зарплату всех учителей начальных школ в США.

Ранее акционеры Tesla проголосовали за выплату Илону Маску компенсационного пакета на сумму около 1 трлн долларов, рассчитанного на десять лет.

Илон Маск в 2024 году стал самым богатым человеком за всю историю и возглавил список миллиардеров Forbes.