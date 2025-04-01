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Маск стал самым богатым человеком мира по версии Forbes
Маск стал самым богатым человеком мира по версии Forbes с состоянием в 342 млрд долларов
Предприниматель Илон Маск занял первое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes, обогнав Марка Цукерберга и Джеффа Безоса, с состоянием в 342 млрд долларов.
Маск возглавил список самых богатых людей мира, составленный журналом Forbes. Состояние Маска оценивается в 342 млрд долларов, что сделало его лидером рейтинга. На втором месте оказался Марк Цукерберг с состоянием в 216 млрд долларов, а на третьем – Джефф Безос с 215 млрд долларов, передает ТАСС.
Четвертую позицию занял Ларри Эллисон, один из основателей компании Oracle, с состоянием в 192 млрд долларов. Бывший лидер рейтинга Бернар Арно, владеющий группой компаний LVMH, в этом году оказался на пятом месте с состоянием в 178 млрд долларов.
Всего в список Forbes вошли более 3 тыс. человек, а суммарное состояние этих миллиардеров достигло рекордных 16,1 трлн долларов.
Впервые в истории рейтинга три человека владеют состоянием более 200 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале американский предприниматель Илон Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров от компании Altrata, его состояние оценили в 419,4 млрд долларов, что делает его самым богатым человеком в мире.
В декабре прошлого года Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 400 млрд долларов, согласно данным Bloomberg Billionaires Index. В прошлом ноябре состояние Илона Маска увеличилось на 26,5 млрд долларов благодаря росту акций Tesla на 15%.