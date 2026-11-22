Tекст: Игорь Иножарский

Торговое судно под флагом Мальты попало под удар в районе ливийского порта Бенгази: в атаке участвовал 21 безэкипажный катер, 17 из них перехватили ливийские вооруженные силы, а один аппарат достиг цели. Сейчас военные отражают еще одно нападение. Об этом со ссылкой на военные источники сообщил корреспондент RT Мухаммад Аль-Джазви.

Правительство Ливии, назначенное палатой представителей, сообщило, что предварительные результаты расследования указывают на удар по российскому кораблю, находившемуся в порту Бенгази.

Корабль возвращался в Россию и зашел в Бенгази для пополнения запасов топлива и продовольствия в рамках действующих соглашений о морском сотрудничестве. Пожар удалось локализовать, персонал порта и базы, а также склады не пострадали, работа продолжается в обычном режиме. Спецслужбы и военные ведомства начали всестороннее расследование и координируют его с российскими властями, чтобы установить обстоятельства атаки, ее исполнителей и заказчиков.

В заявлении подчеркивается, что Ливия не является стороной конфликта на Украине и не участвует ни в одном вооруженном конфликте за пределами своих границ. Правительство осудило удар по кораблю в ливийском порту, назвало его опасным посягательством на суверенитет и пообещало привлечь виновных к ответственности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Ливийская национальная армия предотвратила вторую попытку нападения украинских безэкипажных катеров на российские корабли в порту Бенгази. Утром взрыв прогремел на складе боеприпасов на территории военно-морской базы в ливийском порту Бенгази. В начале месяца атакованный у побережья Черного моря танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии получил сквозные повреждения балластного и грузового танков.