AP: Во Франции потребовали запретить слезоточивый газ из-за вреда здоровью

Tекст: Ольга Иванова

Требования последовали за протестами против роста стоимости жизни, во время которых полиция использовала газ. Женщины сообщили о болезненных спазмах, кровотечениях и нарушении менструального цикла после воздействия газа. Правозащитная группа «Кровавые слезы» собрала более 10 тыс. жалоб, пишет Associated Press.

Оппозиционные депутаты выступают за запрет газа и независимое исследование его воздействия. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес отклонил эти требования, назвав слезоточивый газ необходимой альтернативой более опасному оружию.

Газ, применяемый во Франции, содержит химическое вещество CS, влияющее на глаза, кожу и дыхательные пути. Исследование в США показало «потенциальную связь» между воздействием газа и проблемами репродуктивного здоровья, однако причинно-следственная связь не доказана.

МВД Франции заявило, что научных доказательств влияния CS на менструальный цикл нет, хотя признало, что долговременные последствия для кожи и глаз «нельзя исключать».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Нанте и Лионе начались столкновения между участниками протестов против роста цен и полицейскими.

В начале месяца парижская полиция использовала слезоточивый газ против участников крупной манифестации.

В октябре сотрудники правоохранительных органов в Париже применили силу к подростку во время разгона манифестантов.