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Кандидат в президенты Франции пообещал изъять активы России для помощи Украине
Баллотирующийся в президенты Франции от социалистов Рафаэль Глюксманн заявил о намерении конфисковать замороженные активы России для помощи Украине в случае своей победы на выборах.
Глюксманн пообещал первым делом изъять замороженные российские активы, если выиграет президентские выборы. Об этом он сообщил в эфире телеканала franceinfo, передает РИА «Новости».
«Я могу вам сказать, что у нас есть 210 млрд российских государственных активов, замороженных в наших банках. Одним из моих первых действий станет изъятие этих активов совместно с нашими европейскими партнерами, чтобы профинансировать помощь Украине», – заявил Глюксманн.
На вопрос о несогласии Бельгии конфисковывать активы кандидат в президенты пообещал обеспечить Брюсселю «европейскую солидарность», не уточнив детали такой помощи. Основная часть заблокированных российских средств хранится именно в бельгийском депозитарии Euroclear, и Евросоюз рассматривает варианты их использования вопреки сопротивлению страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о возможности использовать доходы от замороженных российских активов для погашения кредита Украине.
В пятницу генеральный директор депозитария Euroclear Валери Урбен предупредила о серьезном репутационном ущербе в случае конфискации этих активов.
В сентябре Служба внешней разведки заявила об обсуждении в Брюсселе механизма вывода средств России из бельгийской юрисдикции.