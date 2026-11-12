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    12 ноября 2026, 20:30 • В мире

    Истерика Мерца из-за Украины показала его с хорошей стороны

    Истерика Мерца из-за Украины показала его с хорошей стороны
    @ REUTERS/Karina Hessland

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Ультиматум канцлера Германии Фридриха Мерца к руководству ЕС насчет Украины оказался не газетной «уткой», а чистой правдой. Берлин угрожает оставить Евросоюз без средств, если Киеву не обеспечат выживание в 2027 году со «справедливым» распределением расходов. Неужели Мерц решил войти в историю положительным персонажем?

    Казалось, Фридрих Мерц – не тот, кто сможет удивить хоть чем-нибудь. Непопулярностью не сможет, он и так самый непопулярный канцлер в истории. Несгибаемой позицией тоже – в его случае она, по Ежи Лецу, явный признак паралича.

    Он больше не удивит своей нечувствительностью к косплею Гитлера с милитаризацией, поддержкой бандеровцев и ставкой на войну с Россией. То, насколько миллионер и пилот-любитель, может быть неловким, невезучим и душным, также стало привычным.

    Но в сообщении Financial Times, по которому Мерц угрожает заблокировать бюджет Евросоюза в случае, если кто-то из его членов откажется от финансовой поддержки Украины, немало удивительного. И подозрительного тоже.

    Во-первых, почему именно британцы первыми пишут о том, что творится под коврами ЕС? Понятно, что их чуть ли не больше всех (но не больше, чем Мерца) интересует вопрос выживаемости киевского режима, но провокаций в английских сенсациях часто больше, чем информации.

    Во-вторых, в FT утверждали, что Мерц озвучил свой ультиматум в письме к главе Евросовета Антониу Коште. Странно то, что канцлер не пожаловался в спортлото. Формально глава Евросовета – это как президент всея ЕС, но каждая собака в Брюсселе знает, что все важные вопросы решаются через председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, а Кошта, как и его предшественник Шарль Мишель, то ли мебель расставляет, то ли сам – мебель.

    В-третьих, Мерц умеет быть фантастически нечутким, каким-то корявым и неуместным, начисто лишенным эмоционального интеллекта. Но как-то же он заработал свои миллионы на консультациях, сделал партийную карьеру, стал канцлером Германии, в конце-то концов. То есть не в полной мере дурак, чтоб угрожать подобными вещами.

    Но все подтвердилось. Британцы оказались правы. Кошта даже ответное письмо написал, в котором попросил канцлера не блокировать бюджет из-за Украины. Просьба звучит как-то по-детски, но европрезидента можно понять: небось, сам в шоке, вот и разговаривает с Мерцем, будто с капризным ребенком. Положи, мол, вилку, не суй ее в розетку.

    Суть конфликта в том, что зеленскому режиму на следующий год только на самое необходимое нужны 70 млрд евро, а две трети этой суммы подрядился обеспечить ЕС. Предполагается, что деньги изыщут способом очередного займа, разделив долговые обязательства между всеми странами. Но уже как минимум четыре заявили, что участвовать не будут ни под каким видом: Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия.

    Соответственно, растет нагрузка на остальных плательщиков, а равно искушение в их рядах перейти в группу отказников:

    болгарам можно, а нам нет?  

    Параллельно в ЕС ведется спор об объемах следующего трехлетнего бюджета, из-за чего его не смогли утвердить на прошлом саммите и вновь попытаются согласовать в конце ноября. Страны-доноры – и Германия в первую очередь – требуют сократить расходную часть.

    Таким образом, как это часто бывает с Мерцем, в основе его действий лежит вполне рациональная мысль – снизить финансовую нагрузку (как фактическую, так и потенциальную) на Германию, не меняя при этом курса Европы. Но в процессе исполнения план обрастает какой-то дичью из-за личностных особенностей канцлера.

    Тем, кому Мерц пытается угрожать, следует исходить из того, что угрозы он своей не исполнит. Это пустой треп человека, который хочет казаться страшнее, чем он есть на самом деле.

    Существует открытый, но важный вопрос: «а что, если нет?», который большинство политиков Европы разучились задавать, что стоило континенту многих горестей (пример: а что, если Россию не удастся победить военным путем?).

    Если Мерц реализует свою угрозу, тем лучше. К сожалению, такой сценарий идет по разряду «слишком хорошо, чтобы быть правдой», но воздух тогда станет чище, жизнь – лучше, а наступление мира на Украине приблизится скачкообразным образом.

    Прежде всего это парализует брюссельскую бюрократию как регрессивную силу и менеджеров войны. Биение жизни отнюдь не прекратится и небо не рухнет на землю, что видно, например, по шатдаунам в США. Просто у структур и деятелей с очень сомнительным мандатом закончатся средства на деструктивную деятельность, после чего многие поедут внуков нянчить и трогать траву, а потом, когда большие боссы наконец-то договорятся, нехотя вернутся на работу.

    Удачно, что их отпуск совпадет с грядущей зимой, когда Украину ждут особенно трудные времена и, вероятно, перемены. Урсула с Лондоном для режима Владимира Зеленского – что-то вроде костыля под правую и левую руку. Это, кстати, причина того, почему британцы столь внимательно следят за бюджетными спорами в ЕС: боятся остаться последним спонсором Украины.

    Кроме того, европейский шатдаун дополнительно ослабит позиции Брюсселя и привлекательность европроекта в целом. Но, строго говоря, его сложно обесценить сильнее, чем это делает Мерц уже сейчас. Ведь раньше членство в ЕС подразумевало для кандидатов многочисленные «плюшки» в обмен на часть суверенитета. Теперь, наоборот, членство в ЕС – это обязательства нести расходы по бездонной бочке под названием Украина и ввязываться в конфликт с Россией, что заведомо дорогая и опасная затея.

    Поэтому Мерц пугает, а страшнее не становится. Вместо картин светлого будущего – надежда, что все постепенно начнет устаканиваться, лишившись такого политического раздражителя, каким стала евробюрократия за последние годы.    

    Конечно, разнообразным грантоедам на первых порах придется несладко, зато появится шанс найти полезную работу и реализоваться в этой жизни. Что к Зеленскому, понятно, не относится: ему за линией горизонта не светит вообще ничего хорошего, а Мерц, приблизив эту линию, реализует чаяния очень многих и на самой Украине, и за ее пределами.

    Однако человек, зарекомендовавший себя как искренний милитарист и вредитель, органически не способен войти в историю столь положительным образом. Поэтому угроза Мерца смотрится смешно и нелепо. Не станет он России подыгрывать.

    И лучше бы ему Кошта ответил правду – «никуда ты, немец, не денешься, будешь платить», чем спровоцировал бы чисто человеческую обиду, а там, может быть, и Поступок с виду разрушительный и глупый, но по достоинству оцененный потомками.

    Дерзайте, канцлер. Замахнулся – руби. Неужели слабо?

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