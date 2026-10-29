Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.3 комментария
На владельца «Википедии» составили четыре протокола за неудаление информации
Таганский суд Москвы рассмотрит в ноябре четыре административных дела в отношении компании Wikimedia Foundation за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию.
Рассмотрение четырех административных протоколов в отношении владельца «Википедии» назначено на 10 ноября, передает РИА «Новости». В материалах дела указано, что компанию привлекают к ответственности по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях за неудаление информации, которую закон обязывает удалять.
За каждое подобное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Мосгорсуде сообщили о штрафе для владеющей «Википедией» компании за отказ удалить запрещенные в России материалы.
В конце прошлого года европейские «Зеленые» потребовали от Еврокомиссии ужесточить давление на американские IT-компании.
Весной прошлого года Роскомнадзор заявил об отказе «Википедии» удалять материалы с фейками о спецоперации на Украине.