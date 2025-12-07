Tекст: Ольга Иванова

В ходе ежегодного съезда европейских Зеленых в Лиссабоне сопредседатель фракции Зеленых Европарламента Бас Эйкхаут в интервью изданию Politico призвал Еврокомиссию продолжать жесткое применение правил цифрового регулирования в отношении американских IT-гигантов. Он отметил, что штраф в 120 млн евро для платформы X (заблокирована в России) Илона Маска является недостаточным, а действия Евросоюза должны быть более решительными.

Эйкхаут подчеркнул, что комиссия обязана «отстаивать свои законы» и быть «более жесткой», поскольку «только Евросоюз действительно борется с американским Big Tech». По его словам, именно технологические компании «убивают свободу слова в Европе». Зеленые неоднократно обвиняли платформы X и Meta* ( признана экстремистской в России) в содействии распространению дезинформации и вмешательстве в европейские избирательные процессы.

Глава Европейской партии Зеленых Киаран Кафф обвинил США в сращивании с IT-корпорациями и заявил, что Европа должна отстаивать собственный курс без оглядки на Вашингтон.

Критика из Вашингтона последовала после того, как Еврокомиссия оштрафовала компанию X на 120 млн евро за несоблюдение требований транспарентности. Госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал это решение, заявив о недопустимости давления на американские компании.

После этого Илон Маск предложил упразднить Евросоюз и вернуть странам суверенитет. Дмитрий Медведев поддержал инициативу Илона Маска о ликвидации ЕС.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что штраф в 120 млн евро, наложенный на X, является лишь началом.