Еврозеленые призвали ужесточить штрафы для американских IT-гигантов
В ходе конгресса в Лиссабоне европейские Зеленые потребовали от Еврокомиссии ужесточить давление на американские IT-компании, несмотря на критику со стороны США.
В ходе ежегодного съезда европейских Зеленых в Лиссабоне сопредседатель фракции Зеленых Европарламента Бас Эйкхаут в интервью изданию Politico призвал Еврокомиссию продолжать жесткое применение правил цифрового регулирования в отношении американских IT-гигантов. Он отметил, что штраф в 120 млн евро для платформы X (заблокирована в России) Илона Маска является недостаточным, а действия Евросоюза должны быть более решительными.
Эйкхаут подчеркнул, что комиссия обязана «отстаивать свои законы» и быть «более жесткой», поскольку «только Евросоюз действительно борется с американским Big Tech». По его словам, именно технологические компании «убивают свободу слова в Европе». Зеленые неоднократно обвиняли платформы X и Meta* ( признана экстремистской в России) в содействии распространению дезинформации и вмешательстве в европейские избирательные процессы.
Глава Европейской партии Зеленых Киаран Кафф обвинил США в сращивании с IT-корпорациями и заявил, что Европа должна отстаивать собственный курс без оглядки на Вашингтон.
Критика из Вашингтона последовала после того, как Еврокомиссия оштрафовала компанию X на 120 млн евро за несоблюдение требований транспарентности. Госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал это решение, заявив о недопустимости давления на американские компании.
После этого Илон Маск предложил упразднить Евросоюз и вернуть странам суверенитет. Дмитрий Медведев поддержал инициативу Илона Маска о ликвидации ЕС.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что штраф в 120 млн евро, наложенный на X, является лишь началом.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ