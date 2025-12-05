Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.0 комментариев
Рубио назвал европейский штраф соцсети X нападением на американский народ
Госсекретарь США резко раскритиковал решение Еврокомиссии оштрафовать соцсеть X (бывший Twitter, заблокирован в России) на 120 млн евро, отметив недопустимость давления на американские компании.
Решение оштрафовать X на 120 млн евро стало предметом острой критики со стороны госсекретаря США Марко Рубио, передает ТАСС.
«Штраф в размере 140 млн долларов со стороны Еврокомиссии является не просто атакой на X, а нападением со стороны иностранных правительств на все американские технологические платформы и народ США», – сказал Рубио.
Ранее Еврокомиссия вынесла решение в отношении X за нарушение цифровых правил Евросоюза.
На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье сообщил, что X среди прочего нарушила нормы транспарентности.
Он отметил, что синяя платная отметка верифицированного пользователя может быть приобретена любым, а сама соцсеть не проводит надлежащей верификации.
По словам Ренье, политика рекламы в X также вводит пользователей в заблуждение. Он напомнил, что платформа не предоставляет цифровые данные для европейских исследователей, несмотря на обязательство всех цифровых компаний делиться этой информацией в рамках Акта о цифровых услугах Евросоюза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X (бывший Twitter) на 120 млн евро за нарушение цифровых правил ЕС.
Технологическая компания X начала блокировку и удаление аккаунтов несовершеннолетних в Австралии согласно запрету на использование соцсетей подростками до 16 лет.