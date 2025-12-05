  • Новость часаЛариса Долина пообещала в полном объеме вернуть деньги Полине Лурье
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская пропаганда описывает не Россию, а Украину

    Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.

    5 декабря 2025, 22:02 • Новости дня

    Рубио назвал европейский штраф соцсети X нападением на американский народ

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США резко раскритиковал решение Еврокомиссии оштрафовать соцсеть X (бывший Twitter, заблокирован в России) на 120 млн евро, отметив недопустимость давления на американские компании.

    Решение оштрафовать X на 120 млн евро стало предметом острой критики со стороны госсекретаря США Марко Рубио, передает ТАСС.

    «Штраф в размере 140 млн долларов со стороны Еврокомиссии является не просто атакой на X, а нападением со стороны иностранных правительств на все американские технологические платформы и народ США», – сказал Рубио.

    Ранее Еврокомиссия вынесла решение в отношении X за нарушение цифровых правил Евросоюза.

    На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье сообщил, что X среди прочего нарушила нормы транспарентности.

    Он отметил, что синяя платная отметка верифицированного пользователя может быть приобретена любым, а сама соцсеть не проводит надлежащей верификации.

    По словам Ренье, политика рекламы в X также вводит пользователей в заблуждение. Он напомнил, что платформа не предоставляет цифровые данные для европейских исследователей, несмотря на обязательство всех цифровых компаний делиться этой информацией в рамках Акта о цифровых услугах Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X (бывший Twitter) на 120 млн евро за нарушение цифровых правил ЕС.

    Технологическая компания X начала блокировку и удаление аккаунтов несовершеннолетних в Австралии согласно запрету на использование соцсетей подростками до 16 лет.

    5 декабря 2025, 14:43 • Новости дня
    Канал Путина «Кремль Новости» в Мax стал первым «миллионником» в мессенджере

    Tекст: Вера Басилая

    Канал президента России Владимира Путина «Кремль Новости» в Мax стал первым каналом-миллионником в национальном мессенджере.

    Канал президента России Владимира Путина «Кремль Новости» в мессенджере Мax стал первым каналом, который достиг отметки в миллион подписчиков.

    Рост числа подписчиков связан с запуском чат-бота «Итоги года с В. Путиным» в том же мессенджере, который позволяет пользователям задать вопрос главе государства. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет 19 декабря в 12:00, когда вопросы пользователей будут озвучены в эфире.

    В Max продолжается быстрый прирост каналов и их аудитории: на платформе сейчас насчитывается более 80 тыс. созданных каналов. Суммарно на них подписаны более 25 млн пользователей.

    Ранее число официальных госпабликов в мессенджере Max превысило 20 тысяч.

    Мессенджер Мax теперь поддерживается мобильными устройствами на базе «Авроры», а также загружается через RuStore.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    5 декабря 2025, 12:50 • Новости дня
    Рар: Проигрыш Украины в войне станет для Мерца личным поражением

    Политолог Рар: Мерц берет на себя роль главного «вербовщика» в интересах Киева

    Рар: Проигрыш Украины в войне станет для Мерца личным поражением
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц пытается стать лидером Европы и даже заменить США в качестве покровителя Запада и Украины. Для него проигрыш украинской стороны означает личное поражение и капитуляцию Европы и НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал решение Мерца отложить поездку в Норвегию ради встречи с премьером Бельгии по активам России.

    «В Европе большинство правительств устало помогать Украине. И на этом фоне Берлин берет на себя роль главного «вербовщика» в интересах Киева», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что Фридрих Мерц испытывает колоссальные трудности внутри Германии, но политик стремится обелить свое пребывание на посту канцлера успехами на внешнем треке.

    «Мерц пытается стать лидером Европы и даже заменить США в качестве покровителя Запада и Киева. Не всем европейцам нравится такая амбициозная роль немца. Но тот всеми силами рвется вперед, ведь для него – как и для Урсулы фон дер Ляйен – проигрыш Украины означает личное поражение и капитуляцию Европы и НАТО», – уточнил эксперт.

    «Допустить развитие событий по такому сценарию, с точки зрения Берлина, ни в коем случае нельзя. Ослабление Киева означало бы удар лично по Мерцу, который за первый год своего канцлерства вложил столько усилий для поддержки Владимира Зеленского», – указал собеседник.

    Ранее Фридрих Мерц отменил визит в Норвегию, чтобы в пятницу встретиться в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Канцлер Германии намерен оказать давление на последнего, чтобы он отказался от возражений по поводу использования российских активов для «репарационного кредита» Украине, пишет Politico.

    Политик подтвердил изменение планов. «Я хочу убедить его [де Вевера], что предлагаемый нами путь правильный. И если мы пойдем по этому пути, то пойдем ради того, чтобы помочь Украине», – сказал Мерц, говоря о целях своего визита в Брюссель. Он подчеркнул, что серьезно относится к обеспокоенности бельгийского правительства. ФРГ может стать одной из стран-гарантов в вопросе по активам, добавил канцлер.

    В этой связи примечательно, что власти Германии заняли второе место в рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД. Бельгия же в этом списке на шестой позиции. 

    План по экспроприации замороженных активов России, предложенный почти два месяца назад, по-прежнему категорически отвергается Бельгией. Напомним, в Euroclear, депозитарии ценных бумаг в Брюсселе, хранится около двух третей российских активов на сумму 290 млрд евро.

    «Это очень важный момент. Мы знаем, что 27 странам не всегда легко прийти к согласию. Но если мы не сможем сделать что-то столь важное, как выделение средств для Украины, мы действительно потерпим неудачу – и мы, и Киев», – приводит Guardian слова источника в бельгийском дипломатическом ведомстве.

    Ранее де Вевер заявил: «Хорошая идея – украсть у плохого парня и отдать хорошему». «При этом кража замороженных активов другой страны еще никогда не приводила ни к чему хорошему», – добавил он. Палата представителей Бельгии встретила аплодисментами речь премьера, в которой тот подтвердил свой отказ передать российские активы под контроль Еврокомиссии.

    Он отметил, что действует не в интересах Москвы, и озвучил три условия для утверждения Бельгией плана ЕК, передает «Коммерсант». Первое условие – все риски, включая штрафы за «незаконную экспроприацию», должны быть распределены между всеми странами ЕС, а не лежать только на Бельгии.

    Второе – депозитарий Euroclear должен иметь гарантированную ликвидность для компенсации ущерба от возможных российских контрмер. Третье – расходы должны в равных долях нести все государства-члены Евросоюза, на чьей территории находятся активы. Он подчеркнул, что Бельгия «твердо поддерживает Украину», но не готова единолично нести риски.

    5 декабря 2025, 22:44 • Видео
    Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

    Разные подразделения вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    5 декабря 2025, 10:50 • Новости дня
    Премьер Бельгии назвал условия возможного изъятия российских активов

    Премьер Бельгии де Вевер назвал условия возможного изъятия российских активов

    Премьер Бельгии назвал условия возможного изъятия российских активов
    @ IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление премьера Бельгии Барта де Вевера о критериях использования замороженных российских активов получило одобрение парламента, где депутаты встретили его аплодисментами, сообщает VRT.

    Палата представителей Бельгии встретила аплодисментами заявление премьер-министра Барта де Вевера с тремя категоричными условиями возможного изъятия замороженных российских активов, пишет «Коммерсантъ».

    По его словам, первое условие заключается в равномерном распределении всех рисков, связанных со штрафами за «незаконную экспроприацию», между странами Евросоюза, а не возложении их только на Бельгию. Во-вторых, необходимо обеспечение депозитарию Euroclear достаточной ликвидности для компенсации возможных потерь в случае российских контрмер. В-третьих, расходы должны делиться между всеми странами ЕС, на территориях которых находятся замороженные активы.

    Де Вевер отметил, что Бельгия поддерживает Украину, однако не готова единолично нести весь объем ответственности и возможных последствий такого шага. Его заявление было встречено аплодисментами в Палате представителей бельгийского парламента.

    Позиция премьера направлена против плана Еврокомиссии по предоставлению Украине «репарационного кредита» до 165 млрд евро под обеспечение российских активов. С этим планом также не согласны бельгийский депозитарий Euroclear и Европейский центральный банк.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отменил свой визит в Норвегию ради переговоров в Брюсселе по поводу будущего замороженных российских активов.

    Еврокомиссия одобрила возможность предоставления Украине «репарационного кредита» за счет этих активов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что власти США были заранее проинформированы о таких планах.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево отметил, что эта схема несет значительные риски и представляет собой худший способ оказания поддержки Киеву.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае принятия решения о конфискации активов Россия будет добиваться их возврата в виде «репараций в натуральной форме».

    5 декабря 2025, 02:18 • Новости дня
    Мерц срочно собрался в Бельгию для переговоров по замороженным активам России
    Мерц срочно собрался в Бельгию для переговоров по замороженным активам России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что отменил визит в Норвегию ради переговоров в Брюсселе с бельгийским правительством о судьбе замороженных российских активов.

    Мерц после встречи с главами федеральных земель Германии сообщил, что переносит визит в Норвегию и направляется в Брюссель, передает РИА «Новости» со ссылкой на Phoenix.

    «Хочу поговорить с премьер-министром Бельгии и председателем Еврокомиссии о том, как мы сможем добиться поддержки большинством в Европейском совете моего предложения [по использованию для помощи Украине замороженных активов России]», – сказал он.

    По его словам, особое положение Бельгии связано с тем, что компания Euroclear, где хранятся российские активы, располагается в Брюсселе, и поэтому у бельгийского государства имеются специфические обязательства перед депозитарием.

    Мерц отметил, что прекрасно понимает и серьезно относится к опасениям бельгийских властей, которые, по его мнению, заслуживают тщательного рассмотрения. По словам канцлера, Германия может стать одной из стран-гарантов в этом вопросе. Он подчеркнул, что намерен добиться поддержки своего предложения не только у правительства Бельгии, но и на уровне Европейского совета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европе становится трудно оказывать помощь на Украине из-за истощения собственных ресурсов за почти четыре года конфликта. В ЕС усиливают давление с требованием конфисковать российские активы, замороженные в странах Евросоюза, в том числе в бельгийском депозитарии Euroclear.

    Бельгийские власти отказываются предпринимать подобные меры. Премьер-министр Барт де Вевер заявил, что такой шаг, как «украсть замороженные активы», являлся бы беспрецедентным. Де Вевер также подчеркнул, что Россия может ответить конфискацией западных активов и бельгийских заводов на своей территории, при этом конфискацию западной собственности может поддержать Китай.

    5 декабря 2025, 14:12 • Новости дня
    Глава Euroclear заявила об угрозе банкротства из-за плана ЕС по активам России

    Глава Euroclear Урбен: Депозитарию грозит банкротство из-за плана ЕС по активам России

    Глава Euroclear заявила об угрозе банкротства из-за плана ЕС по активам России
    @ Euroclear/YouTube

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава крупнейшего европейского депозитария Euroclear Валери Урбен выразила сомнения в реализуемости предложенного Еврокомиссией плана экспроприации российских активов.

    В интервью бельгийскому телеканалу RTBF она заявила, что нынешний вариант решения является нереалистичным, передает ТАСС.

    Урбен отметила, что такой подход способен привести к банкротству самого Euroclear и создать масштабные финансовые риски для Бельгии. «В том виде, в котором оно представлено сегодня, решение по активам, которое на столе переговоров, нереалистично», – подчеркнула она.

    Урбен добавила, что если саммит ЕС, запланированный на 18–19 декабря, все же примет этот спорный документ, Euroclear намерен добиваться пересмотра такого решения в суде.

    Ранее Euroclear предупредил о росте долгов ЕС из-за использования российских активов.

    СМИ писали, что страны Евросоюза могут потерять почти 200 млрд долларов в случае конфискации российских активов.

    Урбен сообщала, что Euroclear хранит 193 млрд евро замороженных российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежат Центробанку России.

    5 декабря 2025, 14:21 • Новости дня
    Захарова сравнила Евросоюз с «воровской группировкой»

    Захарова: ЕС перешел к бандитизму в попытке украсть активы России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз начал действовать как «воровская группировка» в вопросе российских активов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она отметила, что, по ее мнению, объединение легализует «абсолютно бандитские идеи и решения», хотя никаких правовых оснований для изъятия российских активов нет, передает ТАСС.

    «Если эти действия будут совершены, а именно, давайте говорить как оно есть, – воровство, если будут попытки бандитизма и изъятия российских активов, то да, могу подтвердить, действительно проработка ответных мер в межведомственном формате идет», – подчеркнула Захарова. Она добавила, что ответ со стороны России будет не только на словах, но и реальными действиями, а союзники ЕС «вертятся как ужи на сковородке», прекрасно осознавая возможные последствия.

    Особое внимание Захарова уделила Бельгии, назвав поведение страны противоречивым. По ее словам, Брюссель признает отсутствие законных оснований для подобных мер, однако предлагает разделить ответственность за это между всеми странами ЕС. Она считает такой подход признаком «круговой поруки» и нелегитимности, подчеркивая, что страны ЕС действуют как «паханы, которые вне закона, а теперь уже вне понятий».

    Ранее Захарова назвала присвоение Бельгией доходов от активов России воровством.

    Президент России Владимир Путин назвал обсуждаемую в Европе возможную конфискацию российских активов проявлением воровства.

    5 декабря 2025, 12:22 • Новости дня
    Белый дом назвал приоритетом восстановления стратегической стабильности с Россией
    Белый дом назвал приоритетом восстановления стратегической стабильности с Россией
    @ Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон включил восстановление стратегической стабильности с Россией в число главных внешнеполитических задач в Европе. Об этом говорится в обновленной Стратегии национальной безопасности США.

    В обновленной Стратегии национальной безопасности США, обнародованной Белым домом, отмечается, что восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией стало одним из главных внешнеполитических приоритетов для Вашингтона, передает ТАСС.

    В разделе, касающемся Европы, особо подчеркивается: «Приоритетом нашей политики в Европе должно стать восстановление стабильности в Европе и стратегической стабильности с Россией».

    В стратегии также говорится о желании США изменить восприятие НАТО. Администрация заявляет, что политика в отношении Европы должна ставить во главу угла прекращение представления НАТО как постоянно расширяющегося альянса и предотвращение превращения этого восприятия в реальность.

    Помимо этого, документ содержит заявление о противоречиях администрации президента Дональда Трампа с рядом стран Европы из-за того, что многие из них, по мнению Вашингтона, «топчут принципы демократии» ради подавления оппозиции.

    Согласно тексту, «Администрация Трампа находится в противоречии с европейскими чиновниками, которые возлагают нереалистичные надежды на войну, опираясь на нестабильные правительства меньшинств, многие из которых топчут базовые принципы демократии, чтобы подавить оппозицию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил о возможности обострения ситуации в сфере глобальной безопасности, если США не примут российское предложение по ограничениям в рамках ДСНВ.

    Вопрос обсуждения стратегической стабильности между странами отложен, однако в будущем возможно обсуждение с участием Британии и Франции.

    5 декабря 2025, 17:59 • Новости дня
    Посол США заявил о готовящемся отказе Турции от С-400 и возврате в программу F-35

    Посол США Баррак заявил о возможной покупке Турцией истребителей F-35 и отказе от С-400

    Посол США заявил о готовящемся отказе Турции от С-400 и возврате в программу F-35
    @ JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Анкара рассматривает полный отказ от российских комплексов С-400, чтобы восстановить контакты с Вашингтоном по теме истребителей F-35, заявил посол Штатов в Турции Том Баррак.

    Турция больше не использует российские комплексы С-400 и близка к их окончательному отказу, вслед за чем станет возможна закупка американских истребителей F-35, передает ТАСС со ссылкой на заявление посла США в Турции Тома Баррака.

    «Я уверен, что эти вопросы будут решены в течение следующих четырех-шести месяцев», – заявил Баррак на конференции в Абу-Даби, сообщает агентство Bloomberg. Дипломат дал однозначный ответ «Да» на вопрос, собирается ли Анкара отказаться от российских систем.

    Баррак пояснил, что, по информации США, Турция сейчас не использует российские ЗРК С-400, однако продолжает их хранить на своей территории, и именно этот факт осложняет отношения между Турцией и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ отметил, что США отказали Турции в поставках истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских комплексов С-400.

    При этом Анкара 6 ноября подтвердила отсутствие планов по полному отказу от российских С-400, несмотря на давление со стороны Вашингтона.

    До этого в сентябре Москва предложила Анкаре комплексное обслуживание зенитных ракетных систем С-400 и заявила о готовности обсуждать другие направления военно-технического сотрудничества.

    5 декабря 2025, 08:21 • Новости дня
    В Майами завершилась встреча делегаций США и Украины

    Украинские СМИ сообщили о завершении встречи делегаций США и Украины в Майами

    Tекст: Вера Басилая

    Американская и украинская делегации провели переговоры в Майами, однако по итогам встречи подробности и результы не разгоашаются, сообщили украинские СМИ.

    Как сообщает украинский телеканал «Общественное», встреча американской и украинской делегаций в Майами, в которую входили спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, завершилась, передает РИА «Новости».

    Украину на мероприятии представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Точные детали обсуждения и возможные договоренности стороны не раскрывают.

    Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что основной темой переговоров должно было стать обсуждение позиций по итогам контактов между США, Украиной и Россией. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что спецпосланник президента США лишь донесет до Украины позицию России по итогам переговоров в Москве.

    Информация о ходе встречи и ее результатах остается закрытой. Украинские и американские представители официально не комментировали достигнутые договоренности.

    До этого МИД Турции сообщил о переговорах Фидана с Умеровым в Брюсселе.

    Представители США ранее посетили Москву и провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин назвал встречу с Уиткоффом и Кушнером необходимой и полезной. Встречу Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Зеленским отменили.

    5 декабря 2025, 09:10 • Новости дня
    Daily Mail: Рубио переключился с Украины на Венесуэлу ради политических целей
    Daily Mail: Рубио переключился с Украины на Венесуэлу ради политических целей
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский госсекретарь Марко Рубио сменил приоритеты в своей внешнеполитической деятельности, отказавшись от активного участия в украинской тематике и сосредоточившись на отношениях с Венесуэлой, сообщили СМИ.

    Как пишет Daily Mail со ссылкой на источники, Рубио рассматривает украинский вопрос как невыгодный для своей политической карьеры и пытается укрепить свои позиции за счет венесуэльского направления, передает РИА «Новости».

    Источник поясняет, что основной интерес Рубио связан с необходимостью заручиться поддержкой влиятельных венесуэльцев, проживающих во Флориде. По словам американского дипломата, «ему нужно удовлетворить... состоятельных венесуэльцев во Флориде, которые могут оказаться полезными для его политического будущего».

    Также дипломат отметил, что Рубио считает тему Украины неактуальной и даже вредной для себя в современных внутриполитических условиях, поскольку среди сторонников движения MAGA эта тематика не пользуется поддержкой.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что заявления госсекретаря США Марко Рубио действительно отражают предмет разногласий на переговорах по украинскому урегулированию, и призвали к спокойному диалогу без публичных обсуждений.

    Напомним, Рубио отметил, что ключевым предметом разногласий на переговорах по урегулированию на Украине остаются 20% территории ДНР, находящейся под контролем Киева.

    5 декабря 2025, 15:14 • Новости дня
    Макрон признал невозможность ЕС принудить Россию к переговорам по Украине

    Макрон: Европа не в состоянии принудить Россию к переговорам по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил отсутствие у европейских стран реальных инструментов воздействия на Россию для переговоров по украинскому конфликту.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во время общения с журналистами в ходе визита в Китай заявил, что европейские страны не способны заставить Россию начать переговоры об урегулировании ситуации на Украине, пишет ТАСС. Макрон отметил: «Глядя на вещи реалистично, можно сказать, что мы не находимся в ситуации, которая бы заставила Россию сесть за стол переговоров».

    Глава французского государства подчеркнул необходимость сохранять единство между США и Европой, чтобы продолжать военную поддержку Киева. Он выразил убеждение, что только совместные усилия Запада могут сохранить устойчивость выбранной политики в отношении украинского конфликта.

    Заявление было сделано на фоне разногласий между союзниками по поводу стратегии по Украине и обсуждения возможностей для политического диалога с Москвой. Макрон подчеркнул, что несмотря на отсутствие рычагов давления на Россию, Европа не должна ослаблять поддержку украинских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Макрон призвал европейские страны ввести зимний мораторий на удары по энергетическим объектам на Украине.

    Напомним, ЕС предложил новый мирный план по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный Британией, Германией и Францией. Документ стал ответом на предложение Дональда Трампа и состоит из 24 пунктов.

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков 3 декабря заявил, что Россия ведет закрытые переговоры по Украине только с США. На фоне этих событий в Европе возникла тревога из-за диалога России и США.

    5 декабря 2025, 20:28 • Новости дня
    Ушаков назвал возможного автора мирного плана по Украине

    Ушаков: Возможный мирный план по Украине будет писать Кушнер

    Ушаков назвал возможного автора мирного плана по Украине
    @ Kevin Lamarque/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Основные положения возможного мирного плана по урегулированию конфликта на Украине может создать именно предприниматель Джаред Кушнер, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Если появится проект документа по урегулированию ситуации, «ручкой вводить во многом будет именно господин Джаред Кушнер», заявил Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков похвалил Кушнера за «неистовство» в урегулировании на Украине.

    5 декабря 2025, 02:58 • Новости дня
    Итальянский бизнес захотел вернуться в Россию

    Глава GIM Торрембини: Итальянский бизнес заинтересован в возвращении в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Бизнес из Италии заинтересован в возвращении и увеличении своего присутствия в России, заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей GIM Unimpresa Витторио Торрембини.

    «Запрос есть, но просто они не могут – очень сложно. Куча ограничений, санкции и так далее», – приводят его слова «Известия».

    Торрембини отметил, что итальянские организации лишены возможности вывести из России прибыль на сумму более 1 млрд евро. Это связано с введением антироссийских санкций со стороны Евросоюза и вводом контрмер России.

    «Они сделали инвестиции, получают прибыль, но не могут вернуть проценты – это потери», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что для достижения мира Европа должна будет снять свои санкции с России.

    Французские и немецкие компании обсуждают возможное возвращение Газпрома на европейский рынок газа. Южнокорейская компания LG Electronics перезапустила свой московский завод, а главы крупнейших мировых энергетических трейдеров Vitol, Trafigura и Gunvor публично заявили о намерении вернуться в Россию.

    4 декабря 2025, 23:25 • Новости дня
    Путин: Российская экономика открыта, Москва не будет повторять действия США

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не вводила и не планирует вводить дополнительные таможенные пошлины, как это делают США, российская экономика открыта, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил разницу в подходах между Москвой и Вашингтоном, подчеркнув, что у каждой страны есть собственная экономическая политика и эксперты, влияющие на ее выбор. По его словам, Белый дом принимает решения о тарифах, учитывая мнение своих советников, которые считают такой подход выгодным для американской экономики, передает ТАСС со ссылкой на India Today.

    «Мы никогда не занимались подобными делами, не будем этого делать сейчас и не собираемся делать в будущем, – сказал Путин. – Наша экономика открыта. Мы надеемся, что в конечном итоге все нарушения правил Всемирной торговой организации будут устранены».

    Российский лидер также прокомментировал сотрудничество России и Индии в ядерной сфере. Путин заверил, что ни он, ни премьер Индии Нарендра Моди, несмотря на внешнее давление, никогда не выстраивали совместную работу «против кого бы то ни было». Он добавил, что Россия и Индия действуют исключительно ради собственных интересов и никому не вредят.

    Президент выразил надежду, что такой подход будет понятен и оценен другими мировыми лидерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что оборонное сотрудничество между Москвой и Нью-Дели выходит за рамки обычных поставок. Путин отметил, что Россия делится с Индией военными технологиями. Он также подчеркнул, что у Индии должна быть возможность приобретать российское топливо. Москва выразила готовность обсуждать поставки нефти для Индии, в том числе с участием США.

    5 декабря 2025, 20:48 • Новости дня
    Медведев предложил США отправить подлодки к берегам Франции
    Медведев предложил США отправить подлодки к берегам Франции
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев саркастически отреагировал на критику со стороны французского президента Эммануэля Макрона в адрес США, прозвучавшую во время телеконференции европейских лидеров.

    Макрон выразил опасения, что США могут «предать Украину в вопросе территории», не предоставив четких гарантий безопасности, следует из стенограммы телеконференции, фрагмент которой опубликовал германский журнал Der Spiegel, передает ТАСС.

    «Может быть, пора отправить к берегам Франции пару «лучших в мире подводных лодок?», – отреагировал Медведев в своем англоязычном Telegram-канале, добавив к публикации смеющийся смайл.

    В конце сентября президент США Дональд Трамп заявил, что «направил атомные подлодки к российским берегам после слов о ядерном оружии».

    Медведев сравнил сообщения американского лидера о присутствии атомных субмарин США у российских берегов с поиском несуществующей «черной кошки в темной комнате».

