Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.
Вашингтон обсудил с Киевом план восстановления Украины после конфликта
Власти США и Украины рассмотрели будущее развитие и экономические инициативы страны в рамках подготовки к послевоенной реконструкции.
Вопрос послевоенного восстановления Украины обсуждался на встрече делегаций Вашингтона и Киева, передает ТАСС.
В заявлении Госдепа США указано, что стороны отдельно рассмотрели перспективы будущего процветания Украины, вопросы поддержки предстоящей реконструкции, а также детали совместных экономических инициатив и долгосрочных проектов по восстановлению.
По данным документа, в переговорах принимали участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, украинский секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВС Украины Андрей Гнатов.
Переговоры были посвящены, как отмечает Госдеп, поиску вариантов глубокого сотрудничества, способного ускорить восстановление ключевых отраслей экономики.
Среди обсуждавшихся тем выделялась координация усилий США и Украины по созданию долгосрочных программ, направленных на привлечение инвестиций и обеспечение стабильного роста.
