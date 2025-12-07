  • Новость часаЗемлетрясение магнитудой 7,0 произошло вблизи Аляски
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польский гонор настиг Германию
    Эксперт объяснил нежелание стран ЕС конфисковывать российские активы
    Медведев поддержал предложение Маска о ликвидации Евросоюза
    Лурье отказалась отзывать жалобу после заявлений Долиной о возврате денег
    Проевропейские министры и оппозиция Сербии потребовали отнять NIS у России
    МИД назвал потери Европы за четыре года санкций
    Эксперт предложил наказать бойца ММА Исмаилова по примеру Долиной
    Daily Telegraph сочла новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска
    Украинская журналистка удивилась грязи в резиденции Макрона
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    10 комментариев
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    27 комментариев
    7 декабря 2025, 01:22 • Новости дня

    Землетрясение магнитудой 7,0 произошло вблизи Аляски

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В районе Аляски зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,0, которое произошло в 90 км к северу от Якутата на глубине 10 километров.

    Оценка магнитуды землетрясения в районе Аляски была повышена с 6,8 до 7,0, передает РИА «Новости». Сообщается, что данные предоставила геологическая служба США (USGS).

    Изначально специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8 вблизи города Якутат, который расположен на территории штата Аляска. На интерактивной карте USGS очаг подземных толчков определяли на юге канадской территории Юкон.

    В обновленной информации на сайте USGS уточняется, что землетрясение произошло в 90 километрах к северу от Якутата, а глубина залегания очага составила 10 километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лазаревском районе Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,1.

    В районе острова Парамушир также было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6, эпицентр которого находился примерно в 89 км от Северо-Курильска.

    В районе западного побережья Северной Суматры утром 27 ноября произошло землетрясение магнитудой 6,5 на глубине 10 километров.

    6 декабря 2025, 09:39 • Новости дня
    В Индии оскорбились выходкой Запада из-за визита Путина

    Spiegel: Запад оскорбил Индию из-за визита Владимира Путина

    В Индии оскорбились выходкой Запада из-за визита Путина
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Индии негативно отреагировали на попытку послов Британии, Германии и Франции вмешаться в контекст визита российского лидера в страну, пишет немецкое издание Spiegel.

    Попытки дипломатов из Германии, Франции и Британии повлиять на индийскую позицию по визиту российского президента Владимира Путина были восприняты в Нью-Дели как вмешательство во внутренние дела, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию немецкого издания Spiegel.

    По данным издания, незадолго до приезда Путина в Индию послы этих трех стран опубликовали совместную статью в одной из ежедневных газет. В ней они назвали конфликт на Украине «жестоким нарушением международного права». При этом в публикации прямо не упоминалась Индия, однако, как отмечает Spiegel, в Дели восприняли подобные высказывания как недружественный шаг и вмешательство.

    Авторы публикации отмечают, что Индия никогда не осуждала политику Владимира Путина и поддерживает свою независимую линию в международных вопросах. Несмотря на давление со стороны западных государств, Дели ясно дал понять, что не позволит омрачить радость от первого за два года визита лидера России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин накануне лично рассказал премьеру Индии Нарендре Моди о текущей ситуации на Украине.

    Владимир Путин сообщил о росте расчетов между Россией и Индией в национальных валютах.

    Президент России назвал Индию серьезной силой как на азиатском, так и на мировом уровне.

    Комментарии (13)
    6 декабря 2025, 14:13 • Новости дня
    Daily Telegraph сочла новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска
    Daily Telegraph сочла новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России при освобождении Красноармейска использовали новую тактику штурма города, которая получила название «демеханизация», сообщила британская газета The Daily Telegraph.

    Издание The Daily Telegraph считает, что освобождение Красноармейска российскими войсками стало поворотным моментом в ходе конфликта, передает ТАСС.

    Сообщается, что россияне применили новый способ взятия города, который может стать ключевым для дальнейших боевых действий.

    Издание сообщает, что ранее стороны применяли классическую тактику окружения населенных пунктов с использованием танковых колонн и пехоты. Однако теперь, по информации газеты, Вооруженные силы России используют малочисленные группы бойцов, продвигающиеся в условиях тумана, что затрудняет их обнаружение для беспилотников.

    The Daily Telegraph называет этот подход «демеханизацией боевых действий», подчеркивая, что новые методы позволяют снизить потери и сохранять скрытность маневров.

    Президент России Владимир Путин пригласил зарубежных журналистов приехать в Красноармейск и лично убедиться в контроле российских военных над городом.

    Путин отметил, что плацдарм в Красноармейске позволяет Вооруженным силам России быстро развивать наступление сразу на нескольких ключевых направлениях.

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов 30 ноября доложил Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска.

    Комментарии (3)
    6 декабря 2025, 19:55 • Видео
    Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

    Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 10:19 • Новости дня
    По всей Украине прогремели мощные взрывы
    По всей Украине прогремели мощные взрывы
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на субботу по всей Украине прогремели мощные взрывы, под удар попали военные и энергетические объекты.

    Мощные взрывы прокатились по всей территории Украины, передает РИА «Новости».

    По сообщениям местных СМИ, удары пришлись по военным и энергетическим объектам в Киеве, Днепропетровске, Чернигове, Луцке и Виннице. Также взрывы зафиксировали в Полтавской, Львовской и Кировоградской областях.

    Свидетели в соцсетях сообщили о прилетах в районе военного аэродрома Староконстантинов, который находится в Хмельницкой области. По предварительной информации, в городе Фастов Киевской области под удар попала местная железнодорожная инфраструктура. В Днепропетровской области пострадали энергетические объекты, включая Криворожскую ТЭС. В Ровно были зафиксированы перебои с электроснабжением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в большинстве регионов Украины отключился свет. В Ивано-Франковске прогремела новая серия взрывов. В Хмельницкой области на Украине также прогремели взрывы.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 15:58 • Новости дня
    Украинская журналистка удивилась грязи в резиденции Макрона

    Украинская журналистка Таран удивилась грязным окнам в резиденции Макрона

    Украинская журналистка удивилась грязи в резиденции Макрона
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская журналистка Лидия Таран, побывав в Елисейском дворце, удивилась грязным, давно не мытым окнам, из-за которых почти невозможно было разглядеть улицу.

    Украинская журналистка Лидия Таран, находясь во Франции, обратила внимание на состояние окон в Елисейском дворце, передает РИА «Новости».

    Таран опубликовала в соцсетях снимки грязных окон в резиденции президента Франции Эммануэля Макрона. По ее словам, через эти окна практически невозможно было увидеть происходящее на улице.

    «А куда смотрит Брижит?», – иронично спросила журналистка, добавив, что с такими окнами стыдно встречать президентов.

    Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон (внесен в список экстремистов и террористов в России) отметил грязь и запустение в Елисейском дворце во время визита в Париж на встречу «нормандской четверки» в 2019 году.

    Президент Эммануэль Макрон также обвинил Россию в «распространении фейков» о клопах во Франции.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала причины массового нашествия насекомых в стране.

    Комментарии (22)
    6 декабря 2025, 12:39 • Новости дня
    Bloomberg: Украинский конфликт вступает в решающую фазу
    Bloomberg: Украинский конфликт вступает в решающую фазу
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США выступили с критикой в адрес Европы на фоне того, что «конфликт на Украине вступает в решающую фазу», пишет Bloomberg.

    США выразили недовольство в адрес Европы на фоне развития конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    В публикации Bloomberg говорится о критике европейской политики и культуры со стороны Белого дома, который опасается угрозы для Европы, если та не изменит свой подход.

    В 33-страничном документе по национальной безопасности США, подписанном президентом Дональдом Трампом, отмечается, что Европа рискует быть уничтоженной в случае отсутствия перемен.

    Издание отмечает повышение обеспокоенности в Евросоюзе из-за стремления Вашингтона к соглашению, которое должно быть согласовано с Москвой и фактически станет капитуляцией Запада. В материале указывается на возможность оформления подобного соглашения в тот момент, когда конфликт между Россией и Украиной может войти в решающую фазу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Запада оказались в уязвимом положении на фоне давления на Россию. Премьер Эстонии Кая Каллас признала обоснованность критики со стороны США в адрес Евросоюза. США и Украина решили продлить переговоры до шестого декабря.

    Комментарии (8)
    6 декабря 2025, 11:22 • Новости дня
    Каллас признала справедливость критики США в адрес Евросоюза

    Каллас: США в чем-то правы, критикуя Евросоюз в новой доктрине

    Каллас признала справедливость критики США в адрес Евросоюза
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласилась с отдельными замечаниями новой американской доктрины национальной безопасности по поводу роли Европы в собственной обороне.

    США в новой доктрине национальной безопасности призвали Европу самостоятельно отвечать за свою оборону и указали на разногласия с европейскими чиновниками по конфликту на Украине, передает РИА «Новости». Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала эти утверждения на форуме в Катаре.

    По словам Каллас, она ознакомилась с разделом доктрины, посвященным Европе, и отметила: «Конечно, там есть много критики, но я думаю, что кое-что из этого верно». Она подчеркнула, что США справедливо указывают на необходимость для ЕС проявлять большую самостоятельность и брать на себя ответственность за свою безопасность.

    Каллас также согласилась с тем, что несамостоятельность Европы в вопросах обороны требует пересмотра и отмечает, что европейским странам стоит внимательнее прислушиваться к этим сигналам со стороны Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Белый дом отметил приоритетом для США желание, чтобы европейские страны сами брали на себя ведущую роль в обеспечении собственной безопасности.

    Эксперт Федор Лукьянов указал на изменение подхода США к вопросу расширения НАТО.

    Кроме того Белый дом сделал акцент на приоритете восстановления стратегической стабильности в отношениях с Россией.

    Комментарии (15)
    6 декабря 2025, 14:15 • Новости дня
    Эксперт объяснил нежелание стран ЕС конфисковывать российские активы

    Эксперт Гуреев объяснил нежелание стран ЕС конфисковывать российские активы

    Эксперт объяснил нежелание стран ЕС конфисковывать российские активы
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Кроме Бельгии против конфискации российских активов выступают многие страны Евросоюза, потому что изъятие российских средств создает трудно прогнозируемые риски, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Данила Гуреев. Ранее встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с лидерами Германии и Бельгии по вопросу использования российских активов завершилась без конкретного результата.

    «Для Брюсселя тема изъятия российских активов – политический вопрос. Передавая эти деньги Украине, европейцы продолжат конфликт и свою собственную легитимность. Если этого не сделать, то с большой долей вероятности на Украине случится дефолт и тогда страна будет вынуждена не просто идти на мирное соглашение с Россией, но и капитулировать», – считает политолог Данила Гуреев.

    Собеседник подчеркнул, что кроме Бельгии против конфискации российских активов выступают другие страны Евросоюза.

    «Нидерланды тоже не торопятся отдавать российские активы. То же самое касается румын, словаков и венгров. В целом на национальном уровне позиция по передаче российских активов Украине одна и та же – никто не хочет этого делать, потому что такой шаг создает трудно прогнозируемые риски. Европейский Центробанк (ЕЦБ) и другие финансовые институты ЕС прекрасно понимают это», – добавил аналитик.

    По его словам, сейчас сложилась ситуация, при которой «ряд высокопоставленных чиновников из ЕС пытается перевернуть всю европейскую политику, но у них это не очень получается».

    «Конфликт в первую очередь идет не между Берлином и Брюсселем, а внутри самого Брюсселя. С одной стороны, Евросоюз – это совокупность национальных государств Европы, а с другой – конфедерация, которая ставит себя выше национальных государств и выступает от имени всей Европы. Нынешнее руководство Германии стало рупором по теме российских активов, потому что оно полностью подконтрольно общей европейской глобалистской политике... С политической точки зрения Брюссель, настаивая на изъятии активов, заботится о своем выживании», – пояснил собеседник.

    По его словам, национальные страны рассматривают данный кризис исключительно с экономической точки зрения. «Для них передача российских активов в пользу Украины означает полную потерю доверия со стороны партнеров. Условно говоря, если Европа изымет российские активы, то Саудовская Аравия и другие страны тут же заберут из ЕС свои вложения. Все это приведет страны Европы к сложно прогнозируемым последствиям. Скорее всего, в результате полной утраты доверия прекратятся денежные вливания из стран Азии, Африки и Южной Америки», – полагает аналитик.

    При этом на переговоры о судьбе российских активов влияет общая усталость от поддержки Украины и рост правых сил в Европе. «Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) через несколько лет может стать доминирующей силой в ФРГ. Риторика АдГ заключается как раз в том, чтобы противостоять глобальной европейской позиции. В других государствах Европы складывается аналогичная ситуация. Те же Бельгия и Нидерланды в свое время привели к власти правые партии. Но серьезная проблема в том, что Евросоюз не дает таким политическим силам выступать с национальных позиций и в перспективе мы можем увидеть кризис ЕС как организации. Простые немцы, французы, испанцы и поляки все чаще задаются вопросом, зачем им Евросоюз?» – добавил спикер.

    Прошедшая накануне встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером по вопросу использования российских активов завершилась без конкретного результата.

    Глава Euroclear Валери Урбен выразила сомнения в осуществимости плана Еврокомиссии об экспроприации российских активов. Сейчас Euroclear хранит 193 млрд евро замороженных российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежат Центробанку России.

    «Мы согласились, что время имеет решающее значение в сложившейся геополитической ситуации… У нас состоялся очень конструктивный обмен мнениями по этому вопросу… Мы договорились продолжить наши обсуждения с целью достижения консенсуса на заседании Европейского совета 18 декабря», – сообщила Урсула фон дер Ляйен в соцсетях.

    Между тем парламент Бельгии встретил аплодисментами решение Барта де Вевера не изымать замороженные российские активы и передавать их Еврокомиссии.

    В своем заявлении премьер отметил, что предложение по поводу конфискации «не может рассчитывать на поддержку нашего правительства и нашей страны». «Мы заявляем, что всегда будем выбирать мир, свободу и демократию. И мы готовы идти на жертвы ради этого, но от нашей страны не следует требовать невозможного. Это позиция правительства, и я надеюсь на поддержку всего парламента», – сказал премьер.

    Комментарии (10)
    6 декабря 2025, 17:56 • Новости дня
    Медведев поддержал предложение Маска о ликвидации Евросоюза
    Медведев поддержал предложение Маска о ликвидации Евросоюза
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал предложение Илона Маска о необходимости ликвидации Евросоюза.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев поддержал позицию американского предпринимателя Илона Маска относительно ликвидации Евросоюза, передает ТАСС. По мнению Маска, ЕС необходимо упразднить, чтобы входящие в его состав страны вновь обрели полный суверенитет.

    Медведев выразил одобрение этому заявлению, коротко прокомментировав публикацию словом: «Именно». Этот комментарий появился под соответствующим постом Маска в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X на 120 млн евро за нарушение цифровых правил ЕС.

    Маск заявил, что Евросоюз должен быть упразднен и суверенитет должен быть возвращен отдельным странам.

    Комментарии (4)
    6 декабря 2025, 12:27 • Новости дня
    Парламент Бельгии аплодировал решению отклонить передачу активов России ЕК

    В Бельгии встретили аплодисментами отклонение передачи активов России в ЕК

    Парламент Бельгии аплодировал решению отклонить передачу активов России ЕК
    @ Frank Roder/CHROMORANGE/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что страна не готова передать замороженные российские активы Еврокомиссии, если риски и расходы не будут разделены между всеми странами ЕС.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался изымать замороженные российские активы и передавать их Еврокомиссии. Парламент страны встретил такое решение аплодисментами, сообщает канал, которые выкладывает переводы Blomberg.

    Де Вевер заявил: «По сути, это предложение не может рассчитывать на поддержку нашего правительства и нашей страны. Мы заявляем, что всегда будем выбирать мир, свободу и демократию. И мы готовы идти на жертвы ради этого, но от нашей страны не следует требовать невозможного. Это позиция правительства, и я надеюсь на поддержку всего парламента».

    Премьер-министр подчеркнул, что Бельгия не поддержит механизм одностороннего изъятия средств без четких условий. В своем выступлении он указал на три принципиальных требования:

    • все риски, включая возможные штрафы за «незаконную экспроприацию», должны быть равномерно разделены между странами Евросоюза;

    • Euroclear – депозитарий, на счетах которого находятся замороженные российские активы, – должен получить гарантии ликвидности на покрытие ущерба от возможных ответных российских шагов.

    • Расходы по изъятию должны в равных долях нести все страны ЕС, в которых размещены российские активы.


    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и де Вевером по вопросу использования российских активов завершилась без конкретного результата.

    Глава Euroclear Валери Урбен выразила сомнения в осуществимости плана Еврокомиссии об экспроприации российских активов. Сейчас Euroclear хранит 193 млрд евро замороженных российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежат Центробанку России.

    Евросоюз начал действовать как «воровская группировка» в вопросе российских активов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Комментарии (10)
    6 декабря 2025, 12:25 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
    ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на субботу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», беспилотниками дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Ураины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу.

    Кроме того удары наносились по портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складу военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

    Средствами ПВО сбиты два снаряда американской РСЗО HIMARS и 366 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 100 788 беспилотников, 638 ЗРК, 26 412 танков и других бронемашин, 1 627 боевых машин РСЗО, 31 740 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 468 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Напомним, за минувшую неделю ВС России нанесли массированный и четыре групповых удара возмездия по Украине.

    В частности, ВС России поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов.

    ВС России до этого поразили используемые ВСУ объекты энергетической и газовой инфраструктуры.

    Комментарии (2)
    6 декабря 2025, 15:19 • Новости дня
    МАГАТЭ: Саркофаг Чернобыльской АЭС утратил функции обеспечения безопасности
    МАГАТЭ: Саркофаг Чернобыльской АЭС утратил функции обеспечения безопасности
    @ STEPAN FRANKO/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что новый саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил свои основные функции обеспечения безопасности.

    Новый саркофаг, построенный для изоляции разрушенного энергоблока Чернобыльской АЭС, перестал выполнять свои основные функции по обеспечению безопасности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

    «Миссия подтвердила, что новый саркофаг утратил свои основные функции обеспечения безопасности, но также обнаружила, что его несущие конструкции или системы мониторинга не получили необратимых повреждений», – говорится в сообщении МАГАТЭ.

    В агентстве подчеркнули, что необходимо продолжить работы по восстановлению и дальнейшей защите конструкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировало о восстановлении электроснабжения Чернобыльской АЭС.

    Украина ранее заявила о блэкауте на Чернобыльской АЭС.

    Комментарии (5)
    6 декабря 2025, 17:06 • Новости дня
    Турция высказала опасения России и Украине из-за атак на суда в Черном море

    Турция выразила опасения России и Украине из-за ударов по судам в Черном море

    Турция высказала опасения России и Украине из-за атак на суда в Черном море
    @ Turkish Directorate General for Maritime Affairs/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара выразила Москве и Киеву обеспокоенность по поводу риска эскалации войны из-за атак на торговые суда в Черном море, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о передаче опасений Москве и Киеву из-за атак на коммерческие суда в Черном море, передает ТАСС.

    Фидан рассказал, что этот вопрос обсуждался с украинскими представителями, а также был доведен до сведения российской стороны.

    По его словам, тема затрагивалась в беседе с послом и обсуждалась с коллегами из обеих столиц, потому что она вызывает особую чувствительность для Турции.

    Фидан пояснил, что Анкара не хотела бы, чтобы торговые маршруты становились объектом атак, а торговые суда подвергались ударам, поскольку это увеличивает риск расширения географии и методов ведения войны.

    Ранее Турция выразила озабоченность послу Украины в связи с атаками ВСУ на торговые суда в Черном море.

    Российский временный поверенный в делах в Турции Алексей Иванов посетил МИД Турции по поводу ситуации вокруг нападений на танкеры.

    МИД Турции отметил, что атаки на торговые суда могут привести к закрытию Черного моря для международного судоходства.

    МИД России осудил действия Киева и назвал их террористическими.

    Президент России Владимир Путин назвал нападения на танкеры в Черном море пиратством и заявил о готовности отрезать Украину от моря, если атаки будут продолжаться.

    Комментарии (24)
    6 декабря 2025, 18:24 • Новости дня
    Сын убил отца ради квартиры в центре Москвы
    Сын убил отца ради квартиры в центре Москвы
    @ t.me/moscowproc

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Москвы сын убил своего отца ради наследства, намереваясь продать квартиру и отдать часть средств соучастнику, сообщила прокуратура Москвы.

    Прокуратура Москвы сообщила в своем Telegram-канале, что суд заключил под стражу фигурантов уголовного дела о нападении на супружескую пару в центре Москвы.

    Один из обвиняемых заявил следствию, что его подельник, являющийся сыном погибшего, рассчитывал получить квартиру отца по наследству, а затем продать ее. Часть вырученных денег планировалось передать второму обвиняемому за помощь в совершении убийства.

    В ведомстве отметили, что обвиняемые не возражали против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу на судебном заседании. Обоим мужчинам 2001 и 1995 года рождения предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство, совершенных группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

    Прокуратура также информировала, что злоумышленники ворвались в квартиру в центре города, где напали на супружескую пару и закололи мужчину. Сообщается, что один из задержанных – сын убитого, а его соучастник признал вину в преступлении.

    Ранее суд отправил мужчину на принудительное лечение после того, как он убил супругу и малолетнего сына.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 11:57 • Новости дня
    При обмане Долиной аферисты выдали актера Холланда за сотрудника Росфинмониторинга

    При обмане Долиной аферисты выдали актера Холланда за работника Росфинмониторинга

    При обмане Долиной аферисты выдали актера Холланда за сотрудника Росфинмониторинга
    @ Faye Sadou/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Данные паспорта, предъявленного Ларисе Долиной в мошеннической схеме, оказались фиктивными, а сам аферист использовал фото актера Тома Холланда, выяснили СМИ.

    Человека с паспортными данными, которые мошенники предъявили народной артистке России Ларисе Долиной, не существует среди граждан страны, передает РИА «Новости». По информации издания, Лариса Долина публично высказалась о ситуации вокруг своей квартиры в эфире программы «Пусть говорят».

    В эфире была показана фотография паспорта на имя сотрудника Росфинмониторинга Андрея Лукина – якобы родившегося 6 ноября 1989 года в Москве. Корреспондент агентства выяснил, что человека с такими данными в официальной базе граждан России нет.

    На ваш взгляд
    Какое решение примет Верховный суд по делу о квартире Ларисы Долиной?



    Результаты
    36 комментариев

    Самым удивительным оказался факт, что мошенники использовали фотографию британского актера Тома Холланда, известного по роли в фильмах о Человеке-пауке, как якобы портрет «сотрудника ведомства». Лариса Долина уточнила, что именно это фото было приложено к фальшивому паспорту во время попытки обмана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Полина Лурье отказалась заключать мировое соглашение с Ларисой Долиной, которую обманули мошенники с квартирой.

    Сама Долина приняла решение вернуть Лурье деньги за квартиру в полном объеме. Ну а главарь банды, обманувшей народную артистку РФ, скрылся за границей.

    Комментарии (16)
    6 декабря 2025, 18:41 • Новости дня
    Россияне столкнулись с «синим экраном смерти» после обновления Windows 11
    Россияне столкнулись с «синим экраном смерти» после обновления Windows 11
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пользователи Windows 11 из России сообщили о появлении «синего экрана смерти» и проблемах с SSD после последнего обновления, сообщили СМИ.

    Обновление Windows 11 с индексом KB5063878 вызвало многочисленные сбои у российских пользователей, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    После установки пакета на устройствах стал появляться «синий экран смерти», а SSD-диски переставали корректно работать, особенно совпадения наблюдались при заполненности носителя выше 60%.

    Проблема носит массовый характер, так как аналогичные обращения фиксировались в Европе и Японии еще в августе. Пользователи оставляли жалобы на различных площадках, отмечая, что стандартные способы устранения неисправности не давали результата.

    Корпорация Microsoft пока не давала официальных комментариев относительно связи между появившимися сбоями и установкой обновления KB5063878. В настоящее время единственным способом восстановить работоспособность системы остается откат до предыдущей версии автоматически или вручную.

    Ранее Microsoft приняла решение заменить синий «экран смерти» в Windows 11 на зеленый.

    Комментарии (13)
    Главное
    Хегсет подтвердил планы США по ядерным испытаниям
    Axios: Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером территории и гарантии
    Турция высказала опасения России и Украине из-за атак на суда в Черном море
    Молдавия запросила помощь у Румынии из-за отключений света на Украине
    В Белоруссии заявили о национализации крупных предприятий
    Нигерия заявила о намерении вступить в БРИКС
    Россияне столкнулись с «синим экраном смерти» после обновления Windows 11

    Россия получила признание за границей как авиационная держава

    Впервые в постсоветской истории иностранная страна может начать собирать российские самолеты на своей территории. Такой план вынашивает Индия, с которой у России давние тесные связи в сфере боевой авиации и ракетостроения. Теперь Дели признал наши компетенции и в гражданской авиации. Индия хочет собирать самолеты Superjet и Ил-114. Причем как для своего огромного рынка, так и для дальнейшего экспорта. Чем этот проект выгоден каждой из сторон? Подробности

    Перейти в раздел

    Польский гонор настиг Германию

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск поссорились. Их переговоры в столице ФРГ должны были быть посвящены актуальным проблемам НАТО, но превратился в препирательство о том, должны ли немцы заплатить полякам репарации за Вторую мировую войну. России такое развитие событий на руку. Подробности

    Перейти в раздел

    Боец ММА проиграл в «спарринге» с памятником ветеранам МЧС

    Уголовное дело об осквернении в Москве памятника ветеранам МЧС взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором боец ММА Заур Исмаилов вступил в «спарринг» с изваянием. Сам спортсмен не видел в своих действиях ничего предосудительного. По мнению экспертов, этот случай говорит не только о дефиците исторического просвещения и воспитания в субкультуре ММА, но и о других аспектах, которые требуют внимания. Подробности

    Перейти в раздел

    США огорчили Европу своей стратегией безопасности

    Радикальные изменения обозначены в подходе Соединенных Штатов к обеспечению своей безопасности. По крайней мере, именно такие заявления и декларации содержатся в новой Стратегии нацбезопасности США. В чем именно они заключаются, как это касается союзников Вашингтона в Европе – и их текущего противостояния с Россией? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    • Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

      Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации