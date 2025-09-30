Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Военные Швеции обыскали вышедшее из России торговое судно
Военно-морские силы Швеции провели проверку на шедшем из России торговом судне под панамским флагом у берегов Блекинге.
Военно-морские силы Швеции провели проверку на борту грузового судна «Михаил Дудин», сообщает Expressen. Судно, шедшее из Петербурга под флагом Панамы, остановилось ночью у побережья Карлскруны из-за технических проблем с двигателем. Представители шведских ВМС поднялись на борт и пообщались с экипажем.
В материале отмечается, что судно является гражданским и не занимается противоправной деятельностью. ВМС Швеции объяснили визит необходимостью реагировать на текущую международную обстановку.
«Грузовое судно "Михаил Дудин" стоит на якоре у берегов Блекинге. Представители военно-морских сил побывали на судне и побеседовали с экипажем», – говорится в публикации Expressen.
Как писала газета ВЗГЛЯД, грузовое судно Meshka под панамским флагом село на мель у шведской Ландскруны. Судно направлялось в порт Высоцк.