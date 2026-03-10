Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.0 комментариев
Иран сообщил о гибели 206 женщин и детей при ударах США и Израиля
Жертвами противостояния с Вашингтоном и Тель-Авивом стали более 200 женщин и несовершеннолетних, пострадала медицинская инфраструктура, сообщила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.
Официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани озвучила данные о потерях среди гражданского населения, передает РИА «Новости». «В ходе атак 206 женщин и детей погибли», – сказала она.
Хотя спикер кабинета министров не назвала общее число жертв, постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани ранее сообщал о гибели свыше 1,3 тыс. человек.
Под огнем оказались десятки медицинских учреждений, уничтожены 16 машин скорой помощи и вертолет, убиты 11 врачей. Глава местного Красного Полумесяца Пирхосейн Куливанд добавил, что повреждения получили более 13,5 тыс. гражданских зданий.
Эскалация началась 28 февраля, когда американские и израильские силы нанесли удары по территории страны, включая столицу. Тегеран отвечает атаками на военные объекты противников в ближневосточном регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил о гибели по меньшей мере 1332 мирных жителей.
Корпус стражей исламской революции заявил о целенаправленных атаках США и Израиля на школы и больницы.